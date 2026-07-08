Tập đoàn Phúc Sơn thông báo phương án với 146 khách hàng

Ngày 8.7, ông Hoàng Quang Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) đã có văn bản gửi 146 khách hàng và người bị hại liên quan đến việc thực hiện khắc phục hậu quả theo bản án phúc thẩm do Tòa án Quân sự Trung ương tuyên ngày 6.7.

Theo văn bản, ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc, nhiều người bị hại đã chủ động liên hệ với Tập đoàn Phúc Sơn, bày tỏ nguyện vọng được thỏa thuận với doanh nghiệp để sớm giải quyết dứt điểm nghĩa vụ bồi thường theo nội dung bản án.

Doanh nghiệp cho biết trong thời gian qua, 146 khách hàng đã tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để công ty thực hiện việc khắc phục hậu quả theo bản án sơ thẩm của Tòa án Quân sự Quân khu 5. Các khoản tiền công ty đã bồi thường trước đó cũng được Tòa án Quân sự Trung ương ghi nhận và khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường theo bản án phúc thẩm.

Dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (dự án sân bay Nha Trang cũ) do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư ẢNH: KỲ NAM

Theo Tập đoàn Phúc Sơn, bản án phúc thẩm có nội dung liên quan đến việc thỏa thuận khắc phục hậu quả giữa bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn), doanh nghiệp và các bị hại còn lại. Để việc triển khai đúng quy định pháp luật, ban lãnh đạo công ty sẽ báo cáo Hội đồng quản trị, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, đồng thời làm việc với cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng để được hướng dẫn cụ thể.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Tập đoàn Phúc Sơn sẽ thông báo đến khách hàng và người bị hại về phương án cũng như thời gian tiến hành thỏa thuận khắc phục hậu quả theo nội dung bản án.

Động thái này diễn ra hai ngày sau khi Tòa án Quân sự Trung ương tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (dự án sân bay Nha Trang cũ), do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư.

Vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận khi hàng trăm khách hàng ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án, nhưng sau đó phát sinh tranh chấp do dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để đưa vào kinh doanh.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Hậu bị xác định đã biết dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng vẫn chỉ đạo ký kết nhiều hợp đồng với khách hàng, thu số tiền đặc biệt lớn. Sau khi vụ án bị khởi tố, các khách hàng được xác định là người bị hại và có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.7, Tòa án Quân sự Trung ương tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị y án sơ thẩm 11 năm tù; tổng hợp với các bản án khác, phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bản án xác định trong quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự, thủ tục, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Tòa cũng buộc Nguyễn Văn Hậu bồi thường hơn 7.000 tỉ đồng cho các nhà đầu tư tại dự án sân bay Nha Trang cũ; đồng thời tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản cùng nhiều xe sang, sim số đẹp và các tài sản khác để bảo đảm thi hành án.



