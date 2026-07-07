Cà Mau: 456 cơ sở nhà đất công dôi dư, nhiều trụ sở bị mất cắp cửa

Ngày 7.7, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa có kết luận về việc thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo kết luận thanh tra, công tác thống kê, quản lý tài sản công sau sắp xếp còn bộc lộ nhiều hạn chế. Nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư vẫn chưa được đưa vào sử dụng hoặc chưa thể xử lý do hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện.

Theo kết luận thanh tra, trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu cũ bị mất cắp cửa sau thời gian bỏ hoang ẢNH: CTV

Qua thanh tra tại 60 cơ quan, đơn vị và tổng hợp số liệu của 103 đơn vị, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định toàn tỉnh có 456 cơ sở nhà, đất dôi dư. Con số này nhiều hơn 94 cơ sở so với số liệu ban đầu do Sở Tài chính cung cấp khi xây dựng kế hoạch thanh tra, cho thấy việc rà soát, cập nhật tài sản công tại một số đơn vị chưa phản ánh đầy đủ thực tế.

Theo kết luận thanh tra, trong tổng số 456 cơ sở, chỉ có 273 cơ sở có đầy đủ hồ sơ pháp lý, chiếm 60,1%. Ngược lại, 183 cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ; trong đó có 180 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận nhưng thất lạc hồ sơ và 178 cơ sở chưa xác định được giá trị tài sản còn lại trên đất. Những tồn tại này ảnh hưởng đến việc xác định giá trị tài sản, lập phương án quản lý và xử lý theo quy định.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy việc khai thác quỹ nhà, đất dôi dư còn chậm. Đến thời điểm thanh tra, toàn tỉnh còn 281 cơ sở chưa được bố trí sử dụng với tổng diện tích đất hơn 546.748 m² và diện tích nhà hơn 118.688 m². Ngoài ra, 49 cơ sở đã được tạm giao quản lý nhưng chưa có phương án xử lý. Theo kết luận thanh tra, một số trụ sở bỏ trống trong thời gian dài đã xuống cấp, hư hỏng; có trường hợp bị mất cắp cửa tại trụ sở Viện KSND huyện Vĩnh Lợi cũ, Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Lợi cũ và trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu cũ.

Đối với công tác xử lý tài sản, 404 cơ sở đã được xác định phương án, chủ yếu theo hướng điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác tiếp tục sử dụng làm trụ sở, bố trí phục vụ hoạt động của ấp, khóm, giáo dục, y tế, công trình công cộng hoặc giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, bán đấu giá theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn 52 cơ sở chưa xác định được phương án xử lý; trong đó 15 đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện phương án.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu tài sản công, đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng và phê duyệt phương án xử lý đối với các cơ sở còn tồn đọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, hạn chế nguy cơ lãng phí.