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Đời sống Cộng đồng

Đặc sứ Giáo hoàng gặp lãnh đạo tỉnh Cà Mau trước lễ tuyên phong Chân phước

Gia Bách
Gia Bách
Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, Đặc sứ của Đức Thánh cha Lêô XIV, đã gặp lãnh đạo tỉnh Cà Mau trước khi chủ sự lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Chiều 1.7, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, tiếp Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle cùng đoàn đại biểu Vatican đến Cà Mau tham dự lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Tại buổi gặp, hai bên trao đổi về công tác chuẩn bị cho đại lễ diễn ra vào sáng 2.7 tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau).

Đặc sứ Giáo hoàng gặp lãnh đạo tỉnh Cà Mau - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (phải) tiếp Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle

ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Hồ Hải cho biết, tỉnh Cà Mau có diện tích gần 8.000 km2, quy mô dân số khoảng 2,6 triệu người, trong đó có khoảng 55.000 giáo dân Công giáo. Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đồng bào Công giáo luôn có đời sống tinh thần tốt, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho rằng việc linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp được tuyên phong Chân phước không chỉ là niềm vui của đồng bào Công giáo mà còn là niềm vui chung của tỉnh. Đây cũng là dịp để người dân trong cả nước và bạn bè quốc tế biết đến Cà Mau nhiều hơn.

Đặc sứ Giáo hoàng gặp lãnh đạo tỉnh Cà Mau - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, tặng quà lưu niệm Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle

ẢNH: CTV

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Hồ Hải cảm ơn Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle cùng đoàn đại biểu Vatican đã đến thăm Cà Mau. Ông khẳng định địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để đại lễ diễn ra trang trọng, an toàn, đồng thời sẽ tiếp tục quan tâm, có các chính sách nhằm nâng cao đời sống của đồng bào Công giáo. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng bày tỏ mong muốn sau buổi lễ, du khách và khách hành hương sẽ lưu giữ nhiều tình cảm tốt đẹp về vùng đất và con người Cà Mau.

Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle cảm ơn sự đón tiếp của chính quyền địa phương, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp giữa chính quyền và Giáo hội trong công tác tổ chức, góp phần để đại lễ diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.

Đặc sứ Giáo hoàng gặp lãnh đạo tỉnh Cà Mau - Ảnh 3.

Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle cùng đoàn đại biểu Vatican chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Cà Mau

ẢNH: CTV

Sau buổi gặp, Đức Hồng y tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình trước khi chủ sự thánh lễ tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy.

Theo chương trình, nghi thức lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp bắt đầu lúc 8 giờ ngày 2.7. Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Đặc sứ của Đức Thánh cha Lêô XIV, chủ trì. Dự kiến hàng chục giám mục, đông đảo linh mục, tu sĩ cùng hàng chục ngàn giáo dân trong và ngoài Giáo phận Cần Thơ tham dự.

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