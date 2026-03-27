Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng 27.3, thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM được cử hành tôn nghiêm và trọng thể tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM.

Thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita có sự hiện diện của các giám mục, linh mục, tu sĩ trên cả nước

Thánh lễ do Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM làm chủ sự. Cùng sự hiện diện Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam, các cha tổng đại diện, linh mục, tu sĩ, cùng đông đảo giáo dân trong Tổng giáo phận TP.HCM và các giáo phận khác.

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự thánh lễ an táng

Giáo dân từ nhiều nơi đến tham dự thánh lễ tiễn đưa Đức Hồng y về nơi an nghỉ cuối cùng

Buổi lễ được cử hành trong không khí tôn nghiêm, trọng thể

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với những đóng góp của cố Đức Hồng y đối với cộng đoàn

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được ghi nhận là người luôn tận tụy, giàu lòng nhân ái, gắn bó với tập thể và hết lòng phục vụ. Ngài đã dành cả cuộc đời hoàn thành trọn vẹn sứ vụ của mình

Dù không còn hiện diện về mặt thể xác, Đức Hồng y Gioan Baotixita được tin tưởng vẫn tiếp tục gắn bó tinh thần với cộng đoàn và để lại sự nâng đỡ, đồng hành trong ký ức và đời sống đức tin của giáo hội, vốn vẫn đang tiếp nối hành trình trần thế của mình

Linh cữu của Đức Hồng y được đưa vào an táng tại nhà nguyện trong Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

Nơi an táng của ngài là trung tâm đào tạo linh mục lâu đời, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Công giáo tại Việt Nam

Nhà nguyện nơi an táng Đức Hồng y được xây dựng năm 1867 và khánh thành sau 4 năm

Các cộng đoàn, giáo dân tiễn đưa Đức Hồng y về nơi an nghỉ cuối cùng

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng chia sẻ dù không còn hiện diện về mặt thể xác nhưng Đức Hồng y được tin tưởng vẫn tiếp tục đồng hành trong ký ức và đời sống đức tin của giáo hội

Dòng người tưởng nhớ và tri ân những năm tháng phục vụ của vị cố Hồng y

Cố Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau. Ngài được tấn phong giám mục và nhận nhiệm vụ tại Mỹ Tho năm 1993.

Chỉ 5 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.

Năm 2003, ngài được Tòa thánh Vatican vinh thăng hồng y, trở thành một trong những vị hồng y tiêu biểu của châu Á, từng tham dự 2 mật nghị bầu giáo hoàng.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2014, ngài sống giản dị tại TP.HCM, tiếp tục âm thầm đồng hành và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng giáo dân.

Ngài qua đời lúc 17 giờ 22 ngày 22.3.2026, hưởng thọ 92 tuổi.