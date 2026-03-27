Đúng 8 giờ 30 sáng 27.3, thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM được cử hành trọng thể và tôn nghiêm tại Trung tâm Mục vụ TP.HCM (số 6 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn). Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kiêm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM là người chủ sự nghi thức.

Tham dự thánh lễ có sự hiện diện Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam, các cha tổng đại diện, linh mục, tu sĩ, cùng đông đảo giáo dân trong Tổng giáo phận TP.HCM và các giáo phận khác.

Đại diện bộ ban ngành Trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức tôn giáo bạn và cơ quan ngoại giao cũng đã đến tham dự, tiễn đưa Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn về nơi an nghỉ cuối cùng tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (số 6 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn).

Bắt đầu buổi lễ, đại diện Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM đọc điện văn chia buồn của Giáo hoàng Leo XIV về sự qua đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn hoàn thành trọn vẹn sứ vụ

Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam đã gửi lời phân ưu trong thánh lễ. Tổng giám mục Marek Zalewski nhấn mạnh, trong suốt cuộc đời mình, vị cố Hồng y đã dành trọn tâm huyết cho sứ vụ phục vụ cộng đồng, là một chứng nhân khiêm nhường của niềm tin và các giá trị tinh thần.

"Hôm nay là dịp để tưởng nhớ và tri ân những năm tháng phục vụ của vị cố Hồng y, người đã để lại một tấm gương về sự kiên trung cùng một di sản tinh thần đáng trân trọng", đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam chia sẻ.



Trong lời phân ưu, Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội xúc động: "Trong mọi công việc của Hội đồng Giám mục, ngài luôn thể hiện tinh thần nhiệt thành, tâm huyết, góp phần mang lại những giá trị tinh thần tích cực. Ngài đã nỗ lực xây dựng một giáo hội gần gũi với người nghèo, có trách nhiệm với công ích xã hội, đồng thời thúc đẩy tinh thần đối thoại, tăng cường mối quan hệ thân thiện với chính quyền và các tôn giáo bạn, cũng như với mọi cộng đồng trong xã hội".

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với những đóng góp của Đức cố Hồng y đối với cộng đoàn. Ngài được ghi nhận là người luôn tận tụy, giàu lòng nhân ái, gắn bó với tập thể và hết lòng phục vụ. Trong suốt quá trình công tác, ngài đã góp phần thúc đẩy đời sống giáo hội, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng tôn giáo và xã hội.

Ngài cũng để lại dấu ấn đặc biệt qua việc quan tâm đến các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội như người di dân, cũng như thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo, chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS và những hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo được sự ghi nhận và thiện cảm trong cộng đồng.



Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng chia sẻ: "Đức cố Hồng y đã hoàn thành trọn vẹn sứ vụ của mình. Dù không còn hiện diện về mặt thể xác, ngài được tin tưởng vẫn tiếp tục gắn bó tinh thần với cộng đoàn và để lại sự nâng đỡ, đồng hành trong ký ức và đời sống đức tin của giáo hội, vốn vẫn đang tiếp nối hành trình trần thế của mình".



Sau đó, thánh lễ dâng lời cầu nguyện cho Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được cử hành tôn nghiêm và trọng thể. Đại diện Tổng giáo phận TP.HCM gửi lời cảm tạ đến các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, chính quyền TP.HCM, các đoàn ngoại giao, các tôn giáo, bà con giáo dân... đến viếng, bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày diễn ra tang lễ.

Sau nghi thức từ biệt, linh cữu Đức Hồng y được an táng trong nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn 160 năm tuổi. Phần mộ của ngài nằm phía trên nơi có 3 mộ phần của Đức cố tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức cố tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức giám mục phụ tá Luy Phạm Văn Nẫm.

