Nhà nguyện 160 năm nơi an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời lúc 17 giờ 22 ngày 17 giờ 22 phút ngày 22.3.2026, hưởng thọ 92 tuổi ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo cáo phó của Tổng giáo phận TP.HCM, thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sẽ được cử hành lúc 8 giờ 30 ngày 27.3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận (số 6 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM). Nơi an táng của ngài là Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn hơn 160 năm tuổi.

Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn là một trung tâm đào tạo linh mục lâu đời

Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn là một trung tâm đào tạo linh mục lâu đời, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Công giáo tại Việt Nam. Năm 1863, đại chủng viện được xây dựng tại vị trí hiện nay, chấm dứt hành trình "nay đây mai đó" kéo dài gần 2 thế kỷ.

Người đặt nền móng quan trọng cho sự hình thành và phát triển của chủng viện là linh mục Théodore Louis Wibaux, một nhà truyền giáo người Pháp đến Việt Nam năm 1860, sau đó được giao phụ trách xây dựng cơ sở và đào tạo chủng sinh, trở thành giám đốc đầu tiên của chủng viện, dành trọn tâm huyết cho công việc này cho đến khi qua đời năm 1877.

Nhà nguyện nằm ở khoảng giữa, được xây dựng năm 1867 và khánh thành sau 4 năm

Dưới sự điều hành của linh mục Théodore Louis Wibaux, chủng viện từng bước hoàn thiện với các hạng mục quan trọng như nhà nguyện được xây dựng từ năm 1867 và làm phép trọng thể năm 1871, tạo nền tảng cho một cơ sở đào tạo linh mục bài bản tại khu vực phía nam.

Chia sẻ về lịch sử và ý nghĩa của Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đức giám mục Giuse Bùi Công Trác cho biết vào năm 1863, chính quyền Pháp đã đồng ý cấp khu đất hiện nay để xây dựng chủng viện. Khi đó, nơi này còn là vùng đất hoang, cỏ mọc um tùm, các linh mục và chủng sinh đã cùng nhau dọn dẹp, đào móng, bắt đầu công trình trong nhiều khó khăn, với không ít công sức, mồ hôi và nước mắt.

Bên trong đại chủng viện có phần mộ của linh mục Théodore Louis Wibaux - người đặt nền móng quan trọng cho sự hình thành và phát triển của chủng viện

Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM ngày nay chính là Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

Ngôi nhà nguyện này dài 30 m, rộng và cao 10 m, mang nét kiến trúc Gothic đặc trưng của Pháp

Đức giám mục Bùi Công Trác nhắc lại hình ảnh cách đây 160 năm, vào dịp lễ thánh cả Giuse, các linh mục và chủng sinh đã quy tụ ngay trên mảnh đất chưa có nhà thờ để dâng thánh lễ. Từ đó đến nay, theo Đức giám mục, thánh cả Giuse vẫn luôn hiện diện, chở che và gìn giữ chủng viện trong suốt hành trình phát triển.

Trong bối cảnh trước đây, khi cả vùng Nam kỳ chỉ có một chủng viện, các linh mục từ đây đã tỏa đi khắp nơi để loan báo Tin Mừng, phục vụ các cộng đoàn. "Chỉ có thánh cả Giuse là ở lại", Đức giám mục Giuse Bùi Công Trác nói, nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của vị thánh bổn mạng luôn đồng hành với chủng viện qua mọi thời kỳ.

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện nay có 11 đại chủng viện

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sẽ được an táng tại nhà nguyện này, bên trên 3 mộ phần của Đức cố tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức cố tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức giám mục phụ tá Luy Phạm Văn Nẫm

Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã đào tạo nhiều thế hệ linh mục, với 38 giám mục xuất thân từ đây, trong đó có giám mục Việt Nam đầu tiên (Đức giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng) và nhiều vị lãnh đạo quan trọng của Giáo hội

Đức giám mục cũng nhắc đến một di vật đặc biệt là tượng thánh cả Giuse hiện được đặt trước nhà truyền thống, đối diện hang đá Đức Mẹ. Bức tượng này được làm theo mẫu tượng đặt tại sân nhà MEP (Hội truyền giáo được thành lập cách đây hơn 350 năm bởi 2 giám mục người Pháp ở Paris và từ lâu đã trở thành nơi các thế hệ linh mục, chủng sinh tìm đến cầu nguyện mỗi khi gặp khó khăn.

Từ gương sáng của thánh cả Giuse - âm thầm, khiêm tốn, trung tín và bền bỉ trong bổn phận - Đức giám mục Giuse Bùi Công Trác cho rằng đây chính là bài học quan trọng cho các linh mục hôm nay. Đó là ý thức sống trọn vai trò người cha thiêng liêng, yêu thương những người được trao phó và chu toàn trách nhiệm cách âm thầm nhưng mang lại nhiều hoa trái cho Giáo hội.

Hiện nay, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn là một trong 11 đại chủng viện tại Việt Nam, đảm nhận việc đào tạo linh mục cho các giáo phận như TP.HCM, Phú Cường, Mỹ Tho, Phan Thiết, Phát Diệm, cùng một số chủng sinh thuộc Hội Thừa sai Việt Nam...