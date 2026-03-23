Trang nghiêm nghi thức tẩn liệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Chiều nay (23.3), nghi thức tẩn liệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn diễn ra trang nghiêm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM. Tham dự có Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kiêm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.

Nghi thức tẩn liệm được cử hành trang nghiêm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong lễ, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng chia sẻ, trước sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giáo phận như lặng đi trong nỗi đau mất mát. Con người sinh ra, rồi trải qua bệnh tật, già yếu và cuối cùng trở về với cái chết - đó là quy luật tự nhiên của đời sống.

Trong đức tin, cái chết không phải là chấm hết, mà là một giấc ngủ dài, chờ ngày sống lại.

"Đức Hồng y đã góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ linh mục, tận tụy phục vụ Tổng giáo phận suốt 16 năm. Ngài luôn ước mong Giáo hội trở thành một gia đình hiệp nhất, chan hòa tình nghĩa, góp phần xây dựng một xã hội an hòa, tươi sáng", Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời lúc 17 giờ 22, chủ nhật, ngày 22.3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận ẢNH: NHẬT THỊNH

Sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn là một mất mát của Tổng giáo phận TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Nghi lễ tẩn liệm diễn ra từ 15 giờ ngày 23.3

Bà con giáo dân trang nghiêm tham dự buổi lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Suốt cuộc đời Đức Hồng y thể hiện là một vị mục tử giàu tình nghĩa và lòng nhân ái ẢNH: NHẬT THỊNH

Đức Hồng y hưởng thọ 92 tuổi (61 năm linh mục, 33 năm giám mục và 23 năm hồng y) ẢNH: NHẬT THỊNH

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng quý tu sĩ dự lễ đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta một vị mục tử tuyệt vời - người đã dành trọn tình yêu thương cho đoàn chiên của mình.



Tưởng nhớ Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn giàu lòng nhân ái

Trong 16 năm cộng tác, linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TP.HCM cũng chia sẻ rằng sự hiện diện của Đức Hồng y giúp đời sống mục vụ dần khởi sắc sau giai đoạn trầm lắng.

Sự hiện diện của Đức Hồng y giúp đời sống mục vụ của Tổng giáo phận TP.HCM dần khởi sắc sau giai đoạn trầm lắng ẢNH: NHẬT THỊNH

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cầu nguyện trong buổi lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong 16 năm đảm nhận sứ vụ tại Tòa Tổng giám mục TP.HCM, ngài thể hiện là một vị mục tử giàu tình nghĩa và lòng nhân ái. Ngài củng cố các ban ngành, hội đoàn truyền thống, đồng thời thành lập thêm nhiều tổ chức mới, hướng đến việc loan báo Tin Mừng và gắn bó với đời sống xã hội. Tiêu biểu như việc hình thành các hội đoàn doanh nhân Công giáo, không chỉ hoạt động kinh tế mà còn tích cực chia sẻ với cộng đồng.

Đối với linh mục, ngài luôn quan tâm chăm lo đời sống và sứ vụ. Ngài lập quỹ tương trợ linh mục để các cha an tâm phục vụ, nhất là khi đau yếu, bệnh tật. Đồng thời, ngài chú trọng công tác đào tạo, quan tâm đến chủng viện và tạo điều kiện cho nhiều linh mục đi du học, trong đó mở rộng hướng đào tạo tại Hoa Kỳ.

Ngài còn thúc đẩy đối thoại liên tôn, thành lập ban chuyên trách nhằm tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa các tôn giáo.

Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TP.HCM có 16 năm giúp Đức Hồng y khi ngài công tác tại Tổng giáo phận

"Dù đã nghỉ hưu, ngài vẫn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động bác ái. Ngài quan tâm đến người nghèo, những người yếu thế, đặc biệt là bệnh nhân HIV/AIDS, giao cho các linh mục và nữ tu tiếp tục chăm sóc tại các cơ sở chuyên biệt, trong đó có trung tâm tại Bình Phước (nay thuộc Đồng Nai)", linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân xúc động.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn luôn trăn trở với công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Dù tuổi cao, ngài vẫn thường xuyên lui tới thăm hỏi, theo dõi tiến độ. Thậm chí, phần kinh phí cá nhân được các ân nhân hỗ trợ cho việc tĩnh dưỡng, ngài cũng dành lại để góp phần vào công cuộc trùng tu ngôi thánh đường này.

Người tham dự lễ xúc động khi nghe linh mục Hồ Văn Xuân chia sẻ về những kỷ niệm với Đức Hồng y ẢNH: NHẬT THỊNH

Bà con giáo dân đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn ẢNH: NHẬT THỊNH

Cố Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được tấn phong giám mục và nhận nhiệm vụ tại Mỹ Tho năm 1993. Chỉ 5 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM - một giáo phận có vai trò quan trọng trong đời sống Giáo hội Việt Nam, nơi ngài được biết đến như một vị mục tử hiền lành, khiêm nhu, luôn gần gũi cộng đoàn. Năm 2003, ngài được vinh thăng hồng y, trở thành một trong những vị hồng y tiêu biểu của châu Á, từng tham dự 2 mật nghị bầu giáo hoàng. Sau khi nghỉ hưu năm 2014, ngài sống giản dị tại TP.HCM, tiếp tục âm thầm đồng hành và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng giáo dân.



