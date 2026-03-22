Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời

Chiều tối 22.3, đại diện Tòa Tổng giám mục TP.HCM cho biết Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn vừa qua đời lúc 17 giờ 22 phút tại nhà, hưởng thọ 92 tuổi.

Tòa Tổng giám mục TP.HCM thông báo đến các giáo xứ đổ chuông sầu kéo dài 10 phút vào lúc 20 giờ tối nay 22.3.

Chương trình tang lễ sẽ được thông báo sau.

Theo Tổng giáo phận TP.HCM, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau.

Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn vừa qua đời chiều nay 22.3 ẢNH: TGP TP.HCM

Năm 1993, ngài được tấn phong Giám mục và sau đó nhận nhiệm sở tại Mỹ Tho. Chỉ 5 năm sau, ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM - một trong những giáo phận có vai trò trung tâm và ảnh hưởng sâu rộng nhất trong đời sống Giáo hội Việt Nam.

Tại đây, ngài đã hiện diện như một người cha hiền, một mục tử thấm đượm tinh thần hiệp hành, dẫn dắt cộng đoàn trong tinh thần khiêm nhu và yêu thương.

Đỉnh cao trong hành trình mục vụ của ngài là khi được vinh thăng Hồng y vào năm 2003 - niềm vinh dự không chỉ cho bản thân ngài, mà còn cho toàn thể Giáo hội Việt Nam. Ngài là một trong những vị Hồng y hiếm hoi của châu Á từng tham dự 2 mật nghị Hồng y, góp phần bầu chọn 2 vị Giáo hoàng: Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô.

Ngài nghỉ hưu vào năm 2014 theo giáo luật, lui về sống tại Tòa Tổng Giám mục TP.HCM, như một cây cổ thụ lặng lẽ giữa vườn Giáo hội, che bóng cho những thế hệ mục tử kế tiếp.

Những ngày nghỉ hưu, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn vẫn sống giản dị và khiêm nhường tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM. Ngài tiếp tục là một dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đoàn, là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ mục tử và giáo dân noi theo.