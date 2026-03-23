Tổng giáo phận TP.HCM cáo phó cố Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Sáng 23.3, linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TP.HCM vừa ký cáo phó Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.

Theo đó, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã qua đời lúc 17 giờ 22, chủ nhật, ngày 22.3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Ngài hưởng thọ 92 tuổi (61 năm Linh mục, 33 năm Giám mục và 23 năm Hồng y).

Nghi thức tẩn liệm được cử hành lúc 15 giờ, thứ hai, ngày 23.3. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 8 giờ 30, thứ sáu, ngày 27.3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (1934 - 2026) ẢNH: TGP TP.HCM

Cố Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được tấn phong Giám mục và nhận nhiệm vụ tại Mỹ Tho năm 1993. Chỉ 5 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM - một giáo phận có vai trò quan trọng trong đời sống Giáo hội Việt Nam, nơi ngài được biết đến như một vị mục tử hiền lành, khiêm nhu, luôn gần gũi cộng đoàn.

Năm 2003, ngài được vinh thăng Hồng y, trở thành một trong những vị Hồng y tiêu biểu của châu Á, từng tham dự 2 mật nghị bầu Giáo hoàng. Sau khi nghỉ hưu năm 2014, ngài sống giản dị tại TP.HCM, tiếp tục âm thầm đồng hành và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng giáo dân.

Theo Tổng giáo phận TP.HCM, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, ngày 22.3, ngài xuất viện về Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM.

Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam đã đến thăm. Hiện diện có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác, cha Giám đốc Đại chủng viện... cùng thân nhân của ngài. Lúc 16 giờ 45, linh mục Phaolô Nguyễn Đức Nguyên cử hành bí tích xức dầu bệnh nhân cho ngài.