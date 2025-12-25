Giáng sinh ở Nhà thờ Đức Bà: Hài nhi Giêsu trong chậu nhựa gợi ký ức lũ lụt

Tối 24.12, lễ Giáng sinh do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam làm chủ tế diễn ra tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Người Công giáo đến Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn dự lễ Giáng sinh ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù đến 20 giờ 30 chương trình lễ mới bắt đầu, nhưng từ khoảng 19 giờ, đông đảo người Công giáo đã có mặt bên trong Nhà thờ Đức Bà chiêm ngắm Thánh giá mạ vàng nặng 400 kg. Đến khoảng 20 giờ, các hàng ghế đã chật kín.

Sau phần Canh thức 30 phút, đúng 21 giờ đêm lễ Giáng sinh chính thức diễn ra.

Giáng sinh ý nghĩa khi biết sẻ chia

Trong lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng mời gọi bà con giáo dân cùng chiêm ngắm hài nhi Giêsu nằm trên máng cỏ bên trong nhà thờ. Đức Tổng giám mục cho biết, hang đá ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn phía cổng chính năm nay rất đặc biệt, em bé Giêsu không nằm trên máng cỏ mà nằm trong một chiếc chậu nhựa.

Thánh lễ Giáng sinh ở Nhà thờ Đức Bà luôn được người Công giáo chờ đón. Để bảo đảm trật tự, người vào dự lễ phải đăng ký trước ẢNH: ĐỘC LẬP

Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng nói rằng, Giáng sinh năm nay gợi lại rất rõ những ký ức về các đợt lũ lụt vừa qua ở Việt Nam, khi còn rất nhiều người đang phải sống trong cảnh mất mát, chật vật.

Trên những tấm thiệp Giáng sinh, hình ảnh Chúa Giêsu không còn ở máng cỏ quen thuộc, mà được đặt trên nhà bè, trên chiếc phao, thậm chí là trên mái nhà - những hình ảnh rất gần với thực tế mà nhiều người dân vùng lũ đã và đang trải qua.

Xung quanh em bé Giêsu là gạch, gỗ chất chồng như nhắc nhở mọi người rằng, dù đang mừng lễ Giáng sinh trong bình an, chúng ta vẫn cần nhớ đến biết bao người trên thế giới đang chịu đau thương vì chiến tranh, bom đạn và rất nhiều anh chị em đồng bào vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Hình ảnh hài nhi Giêsu nằm trong thau nhựa thay vì máng cỏ ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ẢNH: ĐỘC LẬP

Tiếng chuông, thánh ca Giáng sinh mang lại cảm xúc thiêng liêng và xúc động ẢNH: ĐỘC LẬP

Đức Tổng giám mục cho biết, Giáng sinh sẽ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta biết sẻ chia ẢNH: ĐỘC LẬP

Đức Tổng giám mục cũng chia sẻ, bác ái không phải là việc làm thêm cho đủ, cũng không phải để kể công. Bác ái chính là cốt lõi của đức tin.

"Khi chúng ta không biết tôn trọng phẩm giá của những người xung quanh mình thì phần sâu thẳm nhất trong con người chúng ta cũng bị tổn thương, thậm chí là đánh mất chính mình. Khi phẩm giá con người được tôn trọng, thế giới mới có nền tảng để tồn tại", Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng chia sẻ.

Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng căn dặn, giữa muôn vàn dịp mua sắm từ nay đến tết, chúng ta hãy tự hỏi mình điều gì thật sự cần thiết. Nếu không cần, có thể bớt lại một chút để sẻ chia với những người thiếu thốn hơn. Chính những hành động nhỏ bé ấy mới cho thấy tấm lòng của chúng ta, và khi đó, lễ Giáng sinh mới thật sự có ý nghĩa.

Buổi lễ diễn ra trang trọng ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong buổi lễ, linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Chánh xứ Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, cho biết trong năm qua, cộng đồng Công giáo tại TP.HCM đã chung tay đóng góp cho Caritas để kịp thời cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các đợt lũ lụt. Hiện nay, Caritas tiếp tục hỗ trợ tái thiết, giúp đồng bào gặp hoạn nạn sớm ổn định cuộc sống, không phân biệt có đạo hay không có đạo.

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân cũng chia sẻ về công tác đại trùng tu Nhà thờ Đức Bà - một công trình di tích có giá trị đặc biệt. Đây là công việc hết sức khó khăn, vất vả, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và kinh phí lớn. Việc trùng tu các công trình cổ không hề đơn giản, nhưng mục tiêu là kéo dài tuổi thọ của ngôi thánh đường thêm hàng trăm năm, để các thế hệ mai sau tiếp tục sử dụng.

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Chánh xứ Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn chia sẻ ngắn gọn về công tác trùng tu nhà thờ và hoạt động bác ái của Tổng giáo phận TP.HCM trong 1 năm mà miền Bắc, miền Trung liên tiếp bị lũ lụt ẢNH: ĐỘC LẬP

Các hàng ghế bên trong nhà thờ chật kín người đến dự lễ Giáng sinh ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo kế hoạch, đầu năm dương lịch tới, nhà thờ sẽ công bố video báo cáo gửi đến Đức Tổng Giám mục và cộng đoàn giáo dân, thông tin về 15 hạng mục đã hoàn thành trong năm 2025. Bước sang năm 2026, dự kiến nhà thờ tiếp tục triển khai trùng tu 12 hạng mục.

Sau cùng, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ xúc động vì sự quảng đại của người dân TP.HCM, dù trải qua 1 năm vất vả nhưng vẫn luôn quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng gửi lời chúc Giáng sinh bình an đến mọi người, mọi nhà.