Lãnh đạo TP.HCM viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Chiều 23.3, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.

Tham dự đoàn có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, cúi đầu tưởng niệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Trong sổ tang, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM viết: Sự ra đi của Đức Hồng y là mất mát to lớn đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, Tổng giáo phận TP.HCM và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hồng y đã để lại dấu ấn sâu đậm về lòng nhân ái, đức khiêm nhường và tinh thần đối thoại.

Dưới sự lãnh đạo của ngài, đời sống đức tin, lòng yêu nước của tín hữu Công giáo được nâng cao, trở thành một cộng đồng tín hữu "Kính Chúa yêu nước", sống "tốt đời, đẹp đạo". Hồng y đã dành trọn tâm huyết cho công tác đào tạo con người, đặc biệt là xây dựng Trung tâm Mục vụ thành phố thành một "mái nhà chung" của sự hiệp thông, sẻ chia và giao lưu văn hóa.

"Chúng tôi trân trọng tri ân những nỗ lực không mệt mỏi của hồng y trong đóng góp thiết thực vào các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và người yếu thế, góp phần xây dựng thành phố phát triển, nhân văn, nghĩa tình. Hình ảnh vị hồng y giản dị, gần gũi, luôn lắng nghe và thấu hiểu sẽ mãi là biểu tượng đẹp của sự hòa hợp giữa đức tin và lòng yêu nước", bà Văn Thị Bạch Tuyết viết.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chia buồn sâu sắc đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giáo phận TP.HCM và bà con Công giáo

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Phó bí thư Thành ủy gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Tổng giám mục TP.HCM, quý linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào giáo dân.

Cùng viếng tang trong chiều 23.3 có ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời lúc 17 giờ 22, chủ nhật, ngày 22.3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM. Ngài hưởng thọ 92 tuổi (61 năm linh mục, 33 năm giám mục và 23 năm hồng y).

Cố Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được tấn phong giám mục và nhận nhiệm vụ tại Mỹ Tho năm 1993. Chỉ 5 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM - một giáo phận có vai trò quan trọng trong đời sống Giáo hội Việt Nam, nơi ngài được biết đến như một vị mục tử hiền lành, khiêm nhu, luôn gần gũi cộng đoàn.

Năm 2003, ngài được Tòa thánh Vatican vinh thăng hồng y, trở thành một trong những vị hồng y tiêu biểu của châu Á, từng tham dự 2 mật nghị bầu giáo hoàng.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2014, ngài sống giản dị tại TP.HCM, tiếp tục âm thầm đồng hành và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng giáo dân.

Sau nghi thức tẩn liệm vào chiều 23.3, Thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sẽ được cử hành lúc 8 giờ 30, thứ sáu, ngày 27.3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM (số 6 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn).