TP.HCM: 261 bí thư chi bộ nhận quà tết, những người âm thầm gắn bó với dân

Sáng 10.2, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị trao quà đến bí thư chi bộ khu phố, ấp, thôn, khu dân cư dịp Tết Bính Ngọ 2026. Tham dự hội nghị có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy, bí thư các phường, xã.

261 bí thư chi bộ ở TP.HCM được trao quà Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phát biểu tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết nhân dịp chuẩn bị đón mừng xuân mới, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tặng quà tết đến 261 bí thư chi bộ tiêu biểu, tích cực trong công tác và có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 4 triệu đồng, trong đó gồm phần quà trị giá 2 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền mặt.

Trong chương trình, hội nghị trao tặng đến 180 bí thư chi bộ ở 94 xã, phường. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã gửi quà đến các bí thư chi bộ ở địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và sẽ trao tặng quà tại Bình Dương vào ngày 13.2 sắp tới.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ, dù cuộc sống gia đình của một số bí thư chi bộ còn nhiều khó khăn, nhưng suốt năm qua, các bí thư chi bộ đã nỗ lực lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành những tấm gương bình dị, giàu tâm huyết và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động chi bộ và tại địa phương.

Theo bà Tuyết, các bí thư chi bộ là những người luôn gắn bó với người dân, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; qua đó tạo dựng niềm tin trong chi bộ và nhân dân địa phương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nhân dân với chính quyền. Những đóng góp này đã góp phần cùng TP.HCM hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2025.

Bí thư chi bộ ở khu phố, ấp, thôn là người gắn bó mật thiết với đời sống người dân địa phương ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bà Tuyết cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn được chia sẻ khó khăn với các bí thư chi bộ, chúc các bí thư chi bộ đón tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, gắn bó với địa phương trong bối cảnh TP.HCM triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều nhiệm vụ nặng nề phía trước.

Phó bí thư Thành ủy cũng dẫn lại kỳ vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với TP.HCM trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ, yêu cầu Đảng bộ TP.HCM phải định hình rõ mục tiêu phát triển trong 5 năm, 10 năm, xa hơn là 20 - 30 năm tới, giải quyết cơ bản, dứt điểm các vấn đề tồn đọng như kẹt xe, ngập nước, xây dựng thành phố văn minh, an toàn.

261 bí thư chi bộ được nhận quà tết của Thành ủy TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Đề nghị bí thư Đảng bộ, xã phường đặc khu tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến sinh hoạt và chất lượng của chi bộ; cần quan tâm, hiểu hoàn cảnh để sẻ chia, hỗ trợ, động viên kịp thời các bí thư chi bộ, tạo điều kiện để bí thư chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ", bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.