TP.HCM cần ưu tiên xử lý các điểm nghẽn lớn

Ngày 9.2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác T.Ư đã thăm, làm việc và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chăm lo đời sống người dân suốt năm

Tổng Bí thư hoan nghênh, biểu dương TP.HCM có nhiều chương trình chăm lo người dân trong dịp tết. "Không chỉ làm trong dịp tết mà phải làm suốt năm, suốt nhiệm kỳ việc này để thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của người dân, cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần", Tổng Bí thư lưu ý, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, TP.HCM cần có giải pháp, chính sách nâng cao cuộc sống, tuổi thọ, chất lượng y tế, giáo dục để có nguồn nhân lực chất lượng cao.

Năm 2026 có ý nghĩa rất đặc biệt đối với TP.HCM khi tròn 50 năm chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Do vậy, TP.HCM cần có bước chuyển động tích cực, thiết thực để chào mừng kỷ niệm những dấu mốc này.

Một trong những công việc trọng tâm được Tổng Bí thư yêu cầu TP.HCM thực hiện ngay là cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng các chương trình hành động, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ từng tháng, từng quý, từng năm. TP.HCM cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn lớn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, từng bước hình thành các trung tâm về tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo tầm khu vực và quốc tế. "Đây là những điểm đột phá rất mới, chúng ta nên tập trung làm sớm", Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà tết đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong buổi làm việc, Tổng Bí thư nêu các điểm nghẽn mà TP.HCM đã làm nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm nhưng chưa hoàn thành, gồm kẹt xe, ô nhiễm môi trường, ngập nước, cháy nổ, mất an toàn thực phẩm. Về ùn tắc giao thông, TP.HCM cần tập trung giải quyết khu vực cửa ngõ, tuyến đường trọng điểm, các tuyến kết nối miền Tây, miền Đông, miền Bắc.

Đặc biệt, việc di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành (Đồng Nai) phải tính toán rút ngắn thời gian di chuyển, bởi nếu mất 2 giờ như hiện nay thì người dân sẽ không đến sân bay Long Thành mà vẫn chọn sân bay Tân Sơn Nhất. Song song đó, Tổng Bí thư đề nghị phát triển mạng lưới giao thông công cộng thuận lợi, đi đúng giờ để người dân sử dụng, từng bước hạn chế sử dụng xe máy và phương tiện cá nhân khác.

Liên quan đến ô nhiễm môi trường, Tổng Bí thư nhấn mạnh không thể để một thành phố hiện đại, văn minh như TP.HCM mà ô nhiễm kéo dài nhiều năm, bởi đây là vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, môi trường sống, môi trường làm việc. TP.HCM cần học tập kinh nghiệm các thành phố lớn trên thế giới như Bắc Kinh (Trung Quốc) để giải quyết tình trạng này. Riêng vấn đề vệ sinh thực phẩm, Tổng Bí thư yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tuyên chiến với hàng giả, hàng kém chất lượng.

Quy hoạch TP.HCM với tầm nhìn 100 năm

Gợi mở những vấn đề mang tính dài hạn, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh TP.HCM muốn phát triển thì phải lập quy hoạch bài bản cho thành phố mới sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham gia của các nhà khoa học, kiến trúc sư, tư vấn nước ngoài.

Theo đó, TP.HCM cần làm rõ quy mô, hiện trạng và xác định 5 năm nữa bộ mặt đô thị thay đổi ra sao, những tuyến đường nào được làm mới, cầu phà ra sao. Thậm chí TP.HCM cần tính đến quy hoạch 50 năm, 100 năm tới. "Nếu lập được quy hoạch TP.HCM 100 năm nữa sẽ thế nào thì đưa ra cho toàn dân góp ý. Nếu đã thống nhất rồi thì cứ căn cứ vào đó mà thực hiện", Tổng Bí thư gợi mở.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đề nghị TP.HCM thiết lập hệ tiêu chuẩn chất lượng chung của thành phố, có thể vượt trội hơn các địa phương khác nhưng vẫn phù hợp với bối cảnh chung cả nước. Vừa rồi, TP.HCM muốn phát triển hạ tầng giao thông, tàu điện ngầm, đường sắt trên cao thì có nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia.

Theo Tổng Bí thư, nếu có quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng chung thì đây sẽ là một trong những cơ sở để cấp phép đầu tư, bên cạnh việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp. Tương tự, các dự án đô thị cũng phải đầu tư đồng bộ hạ tầng, không thể chỉ xây nhà để bán mà thiếu trường học, cơ sở y tế, công viên, cây xanh, bãi đỗ xe và hệ thống chống ngập, gây quá tải và bất ổn cho đời sống người dân.

Ngoài ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tính đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn, nguồn lực đầu tư công, phải tính toán được thời gian thu hồi vốn, không chỉ giải ngân hết vốn đầu tư công là xong nhiệm vụ. Các công trình do Nhà nước đầu tư dù 1.000 tỉ đồng hay 10.000 tỉ đồng cũng cần phải đánh giá, xác định mỗi năm đóng góp cho tăng trưởng TP.HCM bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu năm thì thu hồi vốn, cải thiện đời sống người dân ra sao…

Bên cạnh phát triển KT-XH, Tổng Bí thư lưu ý TP.HCM cần quyết liệt xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; xây dựng Đảng bộ TP.HCM trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, đủ sức chiến đấu, đủ năng lực cầm quyền, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về sứ mệnh của mình. Song song đó, địa phương cũng cần thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, lấy sự hài lòng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả của lãnh đạo, quản lý.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cảm ơn tình cảm và những lời chúc tết tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành cho TP.HCM, đồng thời cho biết đây là niềm vui, sự động viên và là nguồn cảm hứng dành cho Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra và các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư gợi mở tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các nguyên ủy viên T.Ư Đảng khu vực phía Nam Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 9.2, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi gặp mặt các nguyên ủy viên T.Ư Đảng các khóa khu vực phía Nam do điều kiện không tham dự cuộc gặp mặt tại Hà Nội. Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác T.Ư đã đến thăm, chúc tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) tại nhà riêng ở TP.HCM. TTXVN