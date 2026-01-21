Chủ tịch TP.HCM: Thành phố không thể phát triển theo lối mòn

Sáng 21.1, trong phiên thảo luận tại Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trình bày báo cáo của Đảng bộ TP.HCM. Ông cho hay, TP.HCM bước vào giai đoạn mới, giai đoạn không chỉ dựa vào lịch sử hào hùng, truyền thống năng động và tinh thần tiên phong mà còn phải ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trước kỳ vọng của quốc gia.

Trong nhiều thập kỷ qua, TP.HCM luôn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của Việt Nam, những đóng góp đó là thực tế không thể phủ nhận.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng sáng 21.1 ẢNH: TTXVN

Tuy nhiên, trước bối cảnh trong nước và quốc tế đang biến đổi, những thành công ấy cũng đặt ra cho thành phố một yêu cầu cao hơn. TP.HCM không thể phát triển theo lối mòn mà phải chủ động tự đổi mới chính mình sâu sắc hơn, khác biệt và có chiều sâu, tầm nhìn dài hạn và bền vững hơn.

"Trung ương đã đặt TP.HCM những kỳ vọng rất đặc biệt, không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tăng trưởng theo cách khác biệt, không chỉ đi trước mà còn mở đường và không chỉ thành công cho riêng mình mà phải tạo ra động lực cho sự phát triển chung của cả nước", ông Được nêu.

TP.HCM được kỳ vọng trở thành nơi thử nghiệm các cơ chế chính sách, là nơi hội tụ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời là hình mẫu về quản trị phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là cam kết phát triển mang tầm chiến lược quốc gia và đòi hỏi phải thống nhất nhận thức, quyết tâm chính trị cao, tư duy đột phá, đoàn kết một lòng và hành động kiên định, nhất quán.

Không thể chỉ tăng trưởng dựa vào vốn, đất đai, lao động giá rẻ

Để thực hiện các mục tiêu đó, ông Được cho rằng, TP.HCM xác định 3 trụ cột tạo nền tảng cho bứt phá thực chất. Trong đó, đột phá về thể chế là điều kiện tiên quyết. Thành phố cần được trao và chủ động thực thi các cơ chế linh hoạt hơn, phù hợp với vai trò, quy mô và sự đóng góp.

Từ thí điểm những mô hình quản trị mới, rút ngắn quy trình hành chính đến mở rộng không gian chính sách cho đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh. Khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực phát triển cốt lõi.

Ông Được cũng chỉ rõ, nếu như tiếp tục dựa chủ yếu vào vốn, đất đai và lao động giá rẻ thì TP.HCM sẽ sớm chạm trần tăng trưởng. 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố có dấu hiệu chậm lại, tăng rất ít. Con đường phát triển bền vững chỉ có thể dựa vào tri thức, công nghệ và con người.

Phát triển hạ tầng không chỉ đi nhanh mà để đi xa, không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà phải phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố cần và sẽ đóng góp với vai trò là kiến trúc sư trưởng và trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng, nơi hội tụ tài chính, công nghệ và dịch vụ cao cấp, là nơi các hoạt động sản xuất, logistics và nông nghiệp công nghệ cao được kết nối và lan tỏa, và là nơi giá trị gia tăng được phân bổ hài hòa và cùng phát triển.

"TP.HCM hướng đến mô hình thành phố toàn cầu đáng sống, nơi tăng trưởng đi cùng tiến bộ, công bằng, đổi mới đi cùng bao trùm và hội nhập đi cùng với bản sắc. Một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế mà đo bằng chất lượng cuộc sống, mức độ gắn kết xã hội và niềm tin của người dân, còn ở việc giữ chân nhân tài, nuôi dưỡng sáng tạo và củng cố niềm tin của xã hội", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.