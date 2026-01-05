Phó chủ tịch UBND TP.HCM: Cần nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo

Sáng 5.1, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 sáng 5.1 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Năm 2025, TP.HCM có nhiều hoạt động nổi bật về tình hình dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo như tổ chức đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, tổ chức công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghệ thuật lân sư rồng của người Hoa.

TP.HCM cũng ghi nhận, tôn vinh các giá trị tôn giáo, tín ngưỡng thông qua việc công nhận di tích và hỗ trợ tổ chức các lễ hội, hội nghị, hội thảo của các tôn giáo như Phật giáo, Ấn giáo, Công giáo, Cao Đài và Hồi giáo, góp phần thúc đẩy đoàn kết tôn giáo, giao lưu quốc tế và ổn định xã hội.

Sở Dân tộc và Tôn giáo đã chủ động tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm; các địa phương triển khai phù hợp thực tiễn, chăm lo tốt đời sống, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết.



Sở Dân tộc và Tôn giáo ký kết chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận được thực hiện hiệu quả; đồng bào chấp hành tốt chủ trương, pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Cần chú trọng đào tạo cán bộ dân tộc, tôn giáo

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao những kết quả mà TP.HCM đạt được trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua. Theo ông, đây là lĩnh vực đặc thù, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống tinh thần của người dân, đòi hỏi sự kiên trì, thận trọng và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, những năm gần đây, TP.HCM đã tập trung giải quyết khá hiệu quả các vấn đề tồn đọng liên quan đến đất đai tôn giáo, cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo tập trung, cũng như kịp thời xử lý các kiến nghị, khiếu nại phát sinh từ cơ sở.



Ông Vũ Hoài Bắc nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở. Đây là lực lượng thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với chức sắc, chức việc và tín đồ, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, xử lý những tình huống nhạy cảm.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ lưu ý, TP.HCM cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm; đồng thời rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo theo hướng minh bạch, thuận lợi, đúng quy định pháp luật.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết, trong bối cảnh tổ chức bộ máy có sự sắp xếp, hợp nhất các mảng công tác dân tộc và tôn giáo, nhiều cán bộ được điều chuyển, kiêm nhiệm nhiệm vụ mới. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo.

Ông Trần Văn Bảy yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, không làm theo hình thức mà phải gắn với thực tiễn, giúp cán bộ cơ sở nắm chắc quy định, xử lý công việc đúng thẩm quyền, đúng pháp luật.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, thành phố luôn quan tâm bảo đảm nguồn lực, kinh phí cho công tác dân tộc, tôn giáo. Các đơn vị cần chủ động rà soát các quy định pháp luật còn chồng chéo, kịp thời đề xuất, xin ý kiến hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Ông Trần Văn Bảy đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, làm việc với tinh thần thực chất, trách nhiệm cao; chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của TP.HCM trong thời gian tới.



Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc - Tôn giáo phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

TP.HCM có 53 dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 4,35% dân số. Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống rải rác trên địa bàn TP.HCM, trong đó, có 4 dân tộc có dân số đông và sinh sống tập trung thành cộng đồng gồm: dân tộc Hoa (478.273 người), Khmer (57.521 người), Chăm (10.882 người) và Chơ Ro (9.334 người). Bên cạnh đó, TP.HCM có 5 dân tộc có số dân từ hơn 1.500 người trở lên nhưng sinh sống không tập trung gồm: dân tộc Mường (7.011 người), Tày (9.233 người), Thái (4.406 người), Nùng (6.085 người), Ê Đê (1.869 người); còn lại là dân tộc khác di cư từ Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ đến sinh sống, học tập và làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại TP.HCM. TP.HCM sau hợp nhất có 13 tôn giáo; 33 tổ chức giáo hội được Nhà nước công nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo với khoảng 3.000 cơ sở tôn giáo; 10.000 chức sắc; 5.000 chức việc; hơn 4 triệu tín đồ; gần 30.000 tu sĩ nam, nữ; 1.692 cơ sở tín ngưỡng (gồm 458 đình, 102 đền, 615 miếu, 517 loại hình khác).



