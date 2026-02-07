Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nhiều người trễ chuyến tàu tết về quê vì kẹt xe khắp nơi

Hà Mai
Hà Mai
07/02/2026 12:56 GMT+7

Khó lắm mới mua được chiếc vé tàu tết, song đến ngày trở về, nhiều người lại ngậm ngùi nhìn tàu khuất bóng trên sân ga vì tới trễ.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, những ngày gần đây, nhiều hành khách đến ga Sài Gòn muộn so với giờ tàu chạy nên lỡ chuyến tàu về quê đón Tết Nguyên đán 2026.

Nhiều người trễ chuyến tàu tết về quê vì kẹt xe khắp nơi- Ảnh 1.

Ùn tắc bủa vây, nhiều người lỡ chuyến tàu về quê ăn tết

ẢNH: T.N

Qua theo dõi 3 ngày vận tải tết tại ga Sài Gòn, Đường sắt Sài Gòn ghi nhận số lượng hành khách đến ga bị chậm tàu khá nhiều. Đặc biệt, hôm qua (6.2), có tới 60 khách đến chậm so với giờ tàu xuất phát. Lý do khách đến trễ chủ yếu là do mật độ giao thông cao nên di chuyển từ nhà đến ga chậm. Sắp tới, khi mật độ tham gia giao thông tăng lên thì nguy cơ sẽ có nhiều hơn hành khách đến trễ giờ chạy tàu.

Giá vé tàu tết Nguyên đán năm nay tăng bình quân khoảng 5 - 10% so với năm 2025. Mức cao nhất là 3,75 triệu đồng cho giường nằm mềm tầng một (khoang 4 giường) trên tuyến TP.HCM - Hà Nội dịp cao điểm. Riêng khoang VIP có giá 7,35 triệu đồng mỗi giường, dành cho khách muốn có không gian riêng tư. Như vậy, không ít người lao động có khi đã phải dành dụm cả năm hoặc dùng hết khoản thưởng tết để có được tấm vé đưa cả nhà về quê. Lỡ chuyến tàu, đồng nghĩa lỡ cả mùa tết 2026 tại quê hương.

Đáng chú ý, mọi năm đường sắt có mở bán ghế phụ nên hành khách đi trễ vẫn còn cơ hội mua vé ghế phụ của chuyến tàu khác cùng ngày. Tuy nhiên, năm nay đường sắt không bán ghế phụ nhằm tăng cường chất lượng phục vụ hành khách đồng nghĩa khả năng các chuyến tàu kế tiếp còn ghế trống sẽ là rất ít, đa số người dân đi trễ sẽ phải quay về nhà. Do đó, phía Đường sắt Sài Gòn khuyến cáo người dân sắp xếp công việc để có mặt ở ga tàu trước giờ tàu chạy khoảng 30 phút, tránh tình trạng lỡ tàu, nhầm chuyến.

Dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, Công ty CP Vận tải đường sắt sử dụng gần 800 toa xe khách để lập hơn 60 đoàn tàu phục vụ hành khách, trong đó có 55 đoàn trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng, 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai, 1 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Từ Sơn.

Trên tuyến Hà Nội - TP.HCM, công ty tổ chức chạy 906 chuyến tàu trong dịp tết, cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt. Ngoài ra, trong những ngày nghỉ tết, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn để phục vụ nhu cầu của người dân du xuân đầu năm.

Theo ông Lê Anh Tuấn, hiện nay, cơ bản vé đi suốt từ ga Sài Gòn - Hà Nội đã bán hết, chỉ còn rất ít vé chủ yếu còn do khách trả lại. Các chặng khác vẫn còn vé tết nhưng không nhiều. Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn vẫn tiếp tục theo dõi trên hệ thống vé để bán cho khách có nhu cầu.


Vé tàu tết 'nóng hầm hập' không kém gì vé máy bay

Vé tàu tết 'nóng hầm hập' không kém gì vé máy bay

Cũng giống như vé máy bay, vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 đã kín chỗ những ngày cao điểm trên một số chặng 'hot'.

Xem thêm bình luận