Vé máy bay, tàu tết đã gần 'khóa sổ'

Tăng ghế kỷ lục vẫn "cháy vé"

Nhận lịch giỗ họ vào ngay trước Tết Nguyên đán, anh Nguyễn Thanh Tùng (TP.HCM) quyết định sẽ đưa cả nhà về quê Thanh Hóa thay vì đi du lịch như kế hoạch ban đầu. Biết vé máy bay về quê rất khan hiếm nên anh Tùng dự định sẽ xin nghỉ phép nốt những ngày cuối năm, về sớm ngay sau khi cúng tiễn Ông Công Ông Táo. Thế nhưng, lên kiếm vé máy bay ngày 24 tháng chạp âm lịch (11.2) thì cho kết quả tất cả các hãng hàng không đã báo không còn chỗ trống. Tình trạng "sạch vé" từ TP.HCM về Thanh Hóa kéo dài tới hết 14.2 (27 âm lịch).

Nhu cầu bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026 tăng kỷ lục Ảnh: T.N

Nếu về ngay trong ngày 23 âm lịch, gia đình anh Tùng cũng chỉ còn sự lựa chọn là 2 chuyến bay trưa của Vietnam Airlines với vé hạng thương gia giá hơn 6 triệu đồng/chiều. Tính ra, cả nhà về quê, riêng tiền di chuyển đã mất khoảng 25 triệu đồng, chưa tính chiều về. Chuyển hướng bay ra Hà Nội rồi đi xe ô tô về Thanh Hóa, giá vé thấp nhất trong các chuyến bay ngày 24 âm lịch cũng đã lên tới 3,8 triệu đồng/chiều, của hãng Vietravel Airlines. Sun Phuquoc Airways và Bamboo Airways còn rất ít chỗ, giá cao hơn 100.000 - 200.000 đồng. Còn lại toàn bộ gần 20 chuyến bay của các hãng đều đã bán hết ghế phổ thông, chỉ còn ghế phổ thông linh hoạt (Vietnam Airlines) giá hơn 5,4 triệu đồng/chiều hoặc vé hạng thương gia từ 8,6 - hơn 10 triệu đồng/chiều tùy hãng. Vietjet thậm chí đã thông báo không còn chuyến bay nào trong ngày có ghế trống.

"Vé máy bay năm nay đúng là kinh hoàng. Từ cả tháng trước tôi đã nghe vài người bạn than giá vé đắt nhưng mình không có ý định về quê nên cứ ung dung, không để ý. Giờ có việc muốn về thì không về nổi. Cao điểm nhất có ngày 26 tết tôi xem thì không có chuyến nào còn hạng giá phổ thông, tất cả là hạng thương gia hết", anh Thanh Tùng cho hay.

Theo số liệu thống kê, nhu cầu đi lại trên các đường bay nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao. Giai đoạn trước tết, từ 23 - 28 tháng chạp, tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay đang tiến sát mức tối đa, phổ biến trên 90%, thậm chí đạt 100% vào các ngày cận tết, như: TP.HCM - Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới. Ở chiều ngược lại, nhu cầu từ các địa phương về TP.HCM ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35% và nhiều chuyến bay phải khai thác rỗng ferry để có thể thực hiện các chuyến bay xuất phát từ TP.HCM.

Đối với các đường bay từ Hà Nội đi các địa phương miền Trung và miền Nam, tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn trước tết nhìn chung còn thấp, đa số đạt mức 30 - 60%. Riêng các đường bay Hà Nội - Đồng Hới và Hà Nội - Điện Biên ghi nhận nhu cầu cao, với tỷ lệ đặt chỗ đạt 88 - 100% trong các ngày cao điểm từ 12 - 15.2. Sau tết, đặc biệt trong giai đoạn từ mùng 3 - 6 (19 - 22.2), nhu cầu đi lại đảo chiều rõ rệt. Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TP.HCM đã đạt phổ biến 80 - 100%, trong đó nhiều đường bay như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng gần như kín chỗ.

Cục Hàng không thông tin các hãng đang tiếp tục lên kế hoạch sớm bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới, Huế, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai vào các khung giờ đêm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, đại diện một hãng hàng không thừa nhận việc tăng tải cục bộ trên các đường bay "nóng" trong một số ngày cao điểm vẫn gặp nhiều thách thức do hạn chế về đội tàu bay và điều kiện khai thác. Hiện các hãng chỉ có thể tinh chỉnh, tranh thủ lịch bay để có thêm chuyến nào hay chuyến đó phục vụ bà con.

Đáng chú ý, tết Nguyên đán năm nay các hãng hàng không đã cung ứng số ghế nhiều chưa từng có. Từ 15 tháng chạp đến hết 15 tháng giêng, các hãng trong nước dự kiến khai thác hơn 36.900 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025 và tăng 22% so với lịch bay bình thường. Tổng số ghế dự kiến cung ứng là 7,8 triệu trên toàn mạng bay trong dịp tết, tăng 28% so với tết năm trước và 21% so với lịch bay bình thường.

Chuyển hướng đi tàu cũng khó

Cũng giống như vé máy bay, vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 đã kín chỗ những ngày cao điểm trên một số chặng "hot". Năm nay, ngành đường sắt triển khai bán vé tàu tết từ rất sớm. Vé tết mở bán cho tập thể từ ngày 15 - 19.10.2025. Từ 20.10.2025, vé được mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân.

Nhiều chặng bay từ Nam ra Bắc cao điểm Tết Nguyên đán 2026 đã không còn chỗ trống Ảnh: Chụp màn hình

Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết lượng hành khách tìm mua vé tết năm nay tăng khoảng 5 - 10% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung chủ yếu vào các tuyến từ TP.HCM đi miền Trung và miền Bắc. Tính đến 31.1, toàn ngành đã bán được khoảng 270.000 chỗ trên tổng số 384.000 chỗ. Đáng chú ý, vé tàu tuyến phía nam chạy trong các ngày cao điểm trước tết (chiều TP.HCM đi Hà Nội từ 7 - 14.2, tức 20 - 27 tháng chạp) và các ngày cao điểm sau tết (chiều Hà Nội đi TP.HCM từ mùng 4 - 7 tháng giêng) đã bán hết.

Các ngày từ 7.2 trở về trước và 15 - 16.2 vẫn còn vé đi tất cả các ga. Riêng giai đoạn 10 - 14.2 còn nhiều vé đi Phan Thiết, Nha Trang. Sau tết, từ 24.2 - 8.3 (mùng 8 - 20 tháng giêng), vé chiều Hà Nội - TP.HCM còn nhiều, hành khách dễ dàng mua vé đi tất cả các ga.

Giá vé tàu tết Nguyên đán năm nay tăng bình quân khoảng 5 - 10% so với năm 2025. Mức cao nhất là 3,75 triệu đồng cho giường nằm mềm tầng một (khoang 4 giường) trên tuyến TP.HCM - Hà Nội dịp cao điểm. Riêng khoang VIP có giá 7,35 triệu đồng mỗi giường, dành cho khách muốn có không gian riêng tư. Nguyên nhân giá vé tăng chủ yếu do chi phí nhiên liệu đầu vào tăng và việc ngành đường sắt đầu tư thêm hơn 160 toa xe mới để nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt, công ty đã chủ động xây dựng và triển khai phương án tổ chức chạy tàu với tinh thần sẵn sàng, bảo đảm phục vụ an toàn và thuận tiện cho hành khách trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong giai đoạn này, công ty sử dụng gần 800 toa xe khách, tổ chức chạy 62 đoàn tàu, trong đó riêng tuyến Hà Nội - TP.HCM đã có tới 55 đoàn tàu, cùng với các tuyến trọng điểm như Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Từ Sơn.

Tổng cộng, ngành đường sắt đã tổ chức chạy 906 chuyến tàu, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng khoảng 7% so với tết năm 2025. Trong đó, các toa xe chạy tàu du lịch cao cấp SE61/62 vẫn tiếp tục được vận dụng trong đợt vận tải tết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tốt hơn cho hành khách có nhu cầu đi tàu chất lượng cao.