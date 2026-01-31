Nghiên cứu hình thành các đô thị sân bay, liên kết trực tiếp với TP.HCM

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch điều chỉnh, bổ sung nội dung triển khai Thông báo số 420 ngày 17.11.2025 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương về kết luận của Tổng Bí thư tại buổi làm việc về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nghe báo cáo về dự án sân bay Long Thành tại công trường vào ngày 13.11.2025 ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Theo đó, Đồng Nai xác định có 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: nhóm nhiệm vụ về cơ chế, chính sách đặc thù; nhóm nhiệm vụ về quy hoạch không gian phát triển và hành lang kinh tế; nhóm nhiệm vụ về triển khai giai đoạn 2 sân bay Long Thành; nhóm nhiệm vụ về triển khai hạ tầng giao thông trọng điểm; nhóm nhiệm vụ về logistics, thương mại - dịch vụ; nhóm nhiệm vụ về du lịch - văn hóa - sinh thái.

Đáng chú ý, ở nhóm nhiệm vụ về quy hoạch không gian phát triển và hành lang kinh tế, Đồng Nai muốn quy hoạch đồng bộ các tuyến đường giao thông kết nối sân bay Long Thành với các địa phương trong vùng Đông Nam bộ, các vùng động lực và quy hoạch hình thành các trung tâm đô thị mới (mô hình đô thị sân bay).

Cụ thể, nghiên cứu, bổ sung xây dựng tuyến đường kết nối những nước ASEAN (Thái Lan, Lào, Campuchia) thông qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư với sân bay Long Thành, cảng Phước An và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, kết nối Đồng Nai với TP.HCM ẢNH: LÊ LÂM

Nghiên cứu hình thành các trung tâm đô thị mới mang tính động lực (mô hình đô thị sân bay) có chức năng liên kết trực tiếp với TP.HCM, phát huy tối đa lợi thế kết nối qua sông Đồng Nai, đặc biệt tại các đô thị Biên Hòa (TP.Biên Hòa cũ), đô thị Long Thành (huyện Long Thành cũ), đô thị mới Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch cũ). Nâng quy mô dân số đô thị Long Thành - Nhơn Trạch lên mức 2,5 triệu người trở lên để bảo đảm hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư các dự án trọng điểm, phát triển đô thị ven sông và nâng cao chất lượng kiến trúc cảnh quan đô thị.

Kết nối khu vực Tây nguyên đến sân bay Long Thành

Ngoài ra, còn bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc trục đông - tây kết nối từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (tại nút giao Dầu Giây) đến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - Hoa Lư và cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước cũ) để đồng bộ tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hoa Lư, khu vực Tây nguyên đến sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, Đồng Nai còn muốn mở rộng phạm vi vùng động lực phía nam ra các khu vực gắn với đường Vành đai 4; cao tốc Mộc Bài – TP.HCM; TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; Long Thành - Hồ Tràm.

Một góc hồ Trị An ẢNH: LÊ LÂM

Đồng thời, Đồng Nai đề xuất mở rộng thêm phạm vi vùng động lực phía nam ra các khu vực xung quanh hồ Trị An nhằm tạo định hướng phát triển du lịch sinh thái của tỉnh Đồng Nai, góp phần hình thành chuỗi liên kết công nghiệp - logistics - dịch vụ du lịch.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách của Khu thương mại tự do tỉnh Đồng Nai và Khu thương mại tự do cảng Cái Mép hạ để bảo đảm kết nối, hỗ trợ và cạnh tranh với các khu thương mại tự do thế giới.