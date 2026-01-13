Dự án du lịch đầu tiên ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có gì hấp dẫn?

Theo đó, Công ty CP Đầu tư thương mại giáo dục Việt An sẽ thuê gần 37 ha ở khu vực hồ Bà Hào (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai) để đầu tư kinh doanh du lịch. Đây là dự án đầu tiên được ký kết sau khi UBND tỉnh Đồng Nai thông qua đề án phát triển du lịch tại đây.

Lãnh đạo 2 bên tiến hành ký kết hợp đồng ẢNH: LÊ LÂM

Bà Nguyễn Quế Anh, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty CP Đầu tư thương mại giáo dục Việt An cho biết sẽ chia khu đất trên thành 3 khu vực để đầu tư xây dựng, gồm: khu vui chơi hồ sen, khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng hồ sen và khu công viên thể thao - hàng không.

Theo kế hoạch công ty đưa ra, từ nay đến tháng 10.2026, công ty sẽ lập đồ án quy hoạch, hồ sơ đánh giá tác động môi trường, xin giấy phép và thủ tục liên quan, hồ sơ bản vẽ thi công. Dự kiến tháng 10.2026 bắt đầu thi công, tháng 1.2028 đưa vào vận hành.

Khu vực Công ty CP Đầu tư thương mại giáo dục Việt An thuê đất để làm du lịch

ẢNH: LÊ LÂM

Phát triển du lịch và bảo tồn

Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, đánh giá việc ký kết hợp đồng đầu tiên cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong công tác quản lý, khai thác hợp lý các giá trị tài nguyên rừng theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh Đồng Nai.

Đường đi xuyên rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

"Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai xác định đây không chỉ là hoạt động hợp tác đầu tư đơn thuần, mà còn là trách nhiệm lớn trong việc bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế - du lịch với nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, gìn giữ cảnh quan môi trường và các giá trị văn hóa - lịch sử", ông Nguyễn Hoàng Hảo nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hảo, dự án du lịch được ký kết này là mô hình khởi đầu quan trọng, từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình, làm cơ sở để triển khai hiệu quả các dự án cho thuê môi trường rừng phục vụ phát triển du lịch sinh thái trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng của tỉnh.

Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định; hỗ trợ thẩm định các nội dung liên quan như đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng.

51 điểm du lịch sinh thái ở khu bảo tồn

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai rộng hơn 100.000 ha, gồm 68.000 ha rừng tự nhiên thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt và hồ Trị An với tổng diện tích mặt nước hơn 32.500 ha, còn lại là diện tích rừng trồng.

Những năm qua, du lịch sinh thái ở khu bảo tồn phát triển mạnh, đặc biệt là dịch vụ cắm trại ven hồ Trị An nhưng hầu hết đều mang tính tự phát, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Hiện nay, ven hồ Trị An có rất nhiều điểm du lịch nhưng hầu hết đều tự phát ẢNH: LÊ LÂM

Vào tháng 12.2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (giai đoạn 2021 - 2030) nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa, di tích lịch sử tại đây.

Theo đề án, có 51 điểm được quy hoạch để tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ. Nguồn vốn đầu tư dự kiến 991 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách 20 tỉ đồng, còn lại kêu gọi đầu tư.

Trong đó có một số dự án nổi bật như khu nuôi động vật bán hoang dã (safari, rộng 412 ha), trung tâm cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã rộng 240 ha, khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp rộng 326 ha…

Trên cơ sở này, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã kêu gọi đầu tư và có 13 đơn vị nộp hồ sơ. Qua xét duyệt, khu bảo tồn đã chọn được 5 đơn vị đáp ứng các tiêu chí để ký biên bản thỏa thuận hợp tác.