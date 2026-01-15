Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Động thổ cầu Cát Lái và Long Hưng, kết nối Đồng Nai với TP.HCM

Lê Lâm
Lê Lâm
15/01/2026 11:26 GMT+7

Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng bắc qua sông Đồng Nai, kết nối TP.HCM với Đồng Nai.

Sáng 15.1, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ động thổ dự án cầu Cát Lái và dự án cầu Long Hưng, bắc qua sông Đồng Nai, kết nối TP.HCM với Đồng Nai. 

Đến dự lễ động thổ cầu Cát Lái có Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM...

Động thổ cầu Cát Lái và Long Hưng, kết nối Đồng Nai với TP.HCM- Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút động thổ dự án cầu Cát Lái

ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng là 2 dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa TP.HCM và Đồng Nai, vùng kinh tế trọng điểm phía nam, phát huy hiệu quả của sân bay quốc tế Long Thành.

Trong đó dự án cầu Cát Lái được kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải tại phà Cát Lái, tăng cường kết nối thông suốt giữa Đồng Nai và TP.HCM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay trong khu vực.

Động thổ cầu Cát Lái và Long Hưng, kết nối Đồng Nai với TP.HCM- Ảnh 2.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại lễ động thổ

ẢNH: LÊ LÂM

Còn dự án cầu Long Hưng đáp ứng nhu cầu cấp bách về kết nối giao thông từ khu vực phía bắc và đông bắc TP.HCM với tỉnh Đồng Nai; hỗ trợ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên xa lộ Hà Nội, tuyến Long Thành - Dầu Giây.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa TPHCM và Đồng Nai để triển khai dự án. Phó thủ tướng đề nghị dự án sớm triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Nhiều công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Động thổ cầu Cát Lái và Long Hưng, kết nối Đồng Nai với TP.HCM- Ảnh 3.

Cầu Cát Lái sẽ thay thế cho phà Cát Lái hiện tại

ẢNH: LÊ LÂM

Theo quy hoạch, dự án cầu Cát Lái gồm cầu và đường giao thông với tổng chiều dài hơn 11,6 km. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỉ đồng. Cầu Cát Lái có quy mô 8 làn xe (gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối kết nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án cầu Cát Lái khoảng 120 ha, trong đó Đồng Nai gần 116 ha. Phương thức đầu tư PPP theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.

Dự án cầu Long Hưng bắc qua sông Đồng Nai, nối phường Long Phước (TP.HCM) với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Tam Phước và xã An Phước (đều thuộc tỉnh Đồng Nai). Dự án có có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỉ đồng, tổng chiều dài 9,8 km, phần cầu chính dài 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Ngoài động thổ 2 cây cầu trên, trong sáng 15.1, UBND tỉnh Đồng Nai còn tổ chức thông xe kỹ thuật dự án đường ven sông Đồng Nai, khởi công cầu Nha Bích và khởi công 3 dự án nhà ở xã hội với tổng số hơn 6.000 căn hộ. 

Đây là các công trình ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026).

Tin liên quan

Xây dựng cầu Cát Lái là cấp bách, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành

Xây dựng cầu Cát Lái là cấp bách, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo đối tác công tư, được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính cấp bách của dự án để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành.

Khám phá thêm chủ đề

xây cầu cát lái cầu Long Hưng Sân bay Long Thành CC1 động thổ đại hội đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận