Động thổ cầu Cát Lái và Long Hưng, kết nối Đồng Nai với TP.HCM

Sáng 15.1, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ động thổ dự án cầu Cát Lái và dự án cầu Long Hưng, bắc qua sông Đồng Nai, kết nối TP.HCM với Đồng Nai.

Đến dự lễ động thổ cầu Cát Lái có Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM...

Các đại biểu bấm nút động thổ dự án cầu Cát Lái ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng là 2 dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa TP.HCM và Đồng Nai, vùng kinh tế trọng điểm phía nam, phát huy hiệu quả của sân bay quốc tế Long Thành.

Trong đó dự án cầu Cát Lái được kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải tại phà Cát Lái, tăng cường kết nối thông suốt giữa Đồng Nai và TP.HCM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay trong khu vực.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại lễ động thổ ẢNH: LÊ LÂM

Còn dự án cầu Long Hưng đáp ứng nhu cầu cấp bách về kết nối giao thông từ khu vực phía bắc và đông bắc TP.HCM với tỉnh Đồng Nai; hỗ trợ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên xa lộ Hà Nội, tuyến Long Thành - Dầu Giây.



Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa TPHCM và Đồng Nai để triển khai dự án. Phó thủ tướng đề nghị dự án sớm triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Nhiều công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Cầu Cát Lái sẽ thay thế cho phà Cát Lái hiện tại ẢNH: LÊ LÂM

Theo quy hoạch, dự án cầu Cát Lái gồm cầu và đường giao thông với tổng chiều dài hơn 11,6 km. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỉ đồng. Cầu Cát Lái có quy mô 8 làn xe (gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối kết nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án cầu Cát Lái khoảng 120 ha, trong đó Đồng Nai gần 116 ha. Phương thức đầu tư PPP theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.



Dự án cầu Long Hưng bắc qua sông Đồng Nai, nối phường Long Phước (TP.HCM) với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Tam Phước và xã An Phước (đều thuộc tỉnh Đồng Nai). Dự án có có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỉ đồng, tổng chiều dài 9,8 km, phần cầu chính dài 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Ngoài động thổ 2 cây cầu trên, trong sáng 15.1, UBND tỉnh Đồng Nai còn tổ chức thông xe kỹ thuật dự án đường ven sông Đồng Nai, khởi công cầu Nha Bích và khởi công 3 dự án nhà ở xã hội với tổng số hơn 6.000 căn hộ.

Đây là các công trình ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026).