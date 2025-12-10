Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xây dựng cầu Cát Lái là cấp bách, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
10/12/2025 13:32 GMT+7

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo đối tác công tư, được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính cấp bách của dự án để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành.

Sáng 10.12, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo hình thức đối tác công tư.

Xây dựng cầu Cát Lái là cấp bách, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Dự án cầu Cát Lái sẽ thay thế cho phà Cát Lái hiện tại

ẢNH: LÊ LÂM

Theo dự thảo, cầu Cát Lái là một trong những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Dự án cầu Cát Lái được kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải tại phà Cát Lái, tăng cường kết nối thông suốt giữa Đồng Nai và TP.HCM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay trong khu vực.

Dự án được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính cấp bách của dự án để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư giảm tối thiểu 5% giá trị hợp đồng BT để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Dự án sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu theo quy định của pháp luật và PPP.

18.300 tỉ đồng xây cầu Cát Lái

Dự thảo nghị quyết cho biết dự án cầu Cát Lái thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, gồm cầu và đường giao thông với tổng chiều dài hơn 11,6 km. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỉ đồng.

Xây dựng cầu Cát Lái là cấp bách, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành- Ảnh 2.

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua dự thảo 2 nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng, kết nối Đồng Nai với TP.HCM

ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Cát Lái có quy mô 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Nhu cầu sử dụng đất khoảng 120 ha, trong đó Đồng Nai gần 116 ha. Phương thức đầu tư PPP theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.

Dự án cầu Cát Lái dự kiến khởi công xây dựng năm 2026, đưa vào sử dụng năm 2028.

Cầu Long Hưng cũng được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai cũng thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo hình thức đối tác công tư. Dự án này cũng được lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt.

Dự án cầu Long Hưng bắc qua sông Đồng Nai, nối phường Long Phước (TP.HCM) với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Tam Phước và xã An Phước (đều thuộc tỉnh Đồng Nai).

Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỉ đồng, theo hình thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 9,8 km, phần cầu chính dài khoảng 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Cầu Cát Lái kết nối TP.HCM và Đồng Nai: Giao CC1 lập đề xuất dự án

Cầu Cát Lái kết nối TP.HCM và Đồng Nai: Giao CC1 lập đề xuất dự án

UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) là nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo hình thức PPP.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
