Xây dựng cầu Cát Lái là cấp bách, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành

Sáng 10.12, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo hình thức đối tác công tư.

Dự án cầu Cát Lái sẽ thay thế cho phà Cát Lái hiện tại ẢNH: LÊ LÂM

Theo dự thảo, cầu Cát Lái là một trong những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Dự án cầu Cát Lái được kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải tại phà Cát Lái, tăng cường kết nối thông suốt giữa Đồng Nai và TP.HCM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay trong khu vực.

Dự án được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính cấp bách của dự án để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư giảm tối thiểu 5% giá trị hợp đồng BT để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Dự án sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu theo quy định của pháp luật và PPP.

18.300 tỉ đồng xây cầu Cát Lái

Dự thảo nghị quyết cho biết dự án cầu Cát Lái thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, gồm cầu và đường giao thông với tổng chiều dài hơn 11,6 km. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỉ đồng.

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua dự thảo 2 nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng, kết nối Đồng Nai với TP.HCM ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Cát Lái có quy mô 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Nhu cầu sử dụng đất khoảng 120 ha, trong đó Đồng Nai gần 116 ha. Phương thức đầu tư PPP theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.

Dự án cầu Cát Lái dự kiến khởi công xây dựng năm 2026, đưa vào sử dụng năm 2028.