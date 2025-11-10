Chuẩn bị xây 6 cây cầu nối Đồng Nai với TP.HCM, gồm những cầu nào?

Ngày 10.11, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 6 (khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026) để thông qua nhiều nghị quyết quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, thống nhất chủ trương xác định các địa phương có thẩm quyền đầu tư xây dựng 6 cây cầu nối Đồng Nai với TP.HCM.

ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Cát Lái thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2028

Theo đó, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2).

Cầu Cát Lái có quy mô 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Tổng chiều dài dự án cầu Cát Lái là 11,642 km, trong đó chiều dài cầu khoảng hơn 3 km, phần đường dẫn phía TP.HCM khoảng 972 m, phần đường phía Đồng Nai khoảng 7,6 km. Tổng mức đầu tư khoảng 20.524 tỉ đồng.

Dự án cầu Long Hưng có tổng chiều dài tuyến gần 12 km, nối quốc lộ 51 (tại phường Tam Phước, Đồng Nai) với Vành đai 3 (tại phường Long Phước, TP.HCM), trong đó chiều dài cầu hơn 2,3 km.

Dự án có vận tốc thiết kế 80 km/giờ; gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 11.758 tỉ đồng.

Đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, HĐND tỉnh Đồng Nai thống nhất UBND TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền đầu tư xây dựng. Dự án có tổng chiều dài gần 15 km (từ đường Nguyễn Hữu Thọ, TP.HCM đến đường 25C, Đồng Nai), trong đó phần cầu dài hơn 4,6 km. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16.445 tỉ đồng.

3 cây cầu trên sẽ xây dựng theo hình thức đối tác công tư, thời gian thực hiện từ 2025 - 2028.

Cầu Cát Lái là cây cầu được người dân 2 bờ, đặc biệt là Đồng Nai mong chờ lâu nay ẢNH: LÊ LÂM

3 cây cầu nối Bình Dương cũ với Đồng Nai

Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua nghị quyết đối với 3 cầu khác nối Đồng Nai với Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) bằng nguồn ngân sách nhà nước. Những cây cầu này gồm:

Cầu Thạnh Hội 2, quy mô 6 làn xe (nối phường Tân Khánh, TP.HCM với phường Tân Triều, Đồng Nai). Đơn vị chủ quản là UBND TP.HCM.

Cầu Tân An, quy mô 6 làn xe (nối xã Thường Tân, TP.HCM với xã Tân An, Đồng Nai). Đơn vị chủ quản là UBND TP.HCM.

Cầu Tân Hiền, quy mô 6 làn xe (nối xã Thường Tân, TP.HCM với phường Tân Triều, Đồng Nai). Đơn vị chủ quản là UBND tỉnh Đồng Nai.