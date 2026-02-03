Bí thư chi bộ nói đi đôi với làm, là người giữ lửa ở cơ sở

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng công tác biểu dương bí thư chi bộ xuất sắc là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện và đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026 ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Bí thư chi bộ là người đứng đầu tổ chức đảng, thường xuyên, trực tiếp gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và nhân dân; vì vậy đòi hỏi phải có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy và sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: "Dù ở cương vị nào, trên mọi lĩnh vực, địa bàn công tác, các đồng chí đều kiên định lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, nói đi đôi với làm, là người giữ lửa ở cơ sở, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các Bí thư chi bộ cùng nghiên cứu, thực hiện và trả lời cho được 3 câu hỏi lớn: Làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ? Làm thế nào để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở? Làm thế nào để củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng?

Trong điều kiện tổ chức và vận hành chính quyền địa phương theo mô hình mới, gắn với phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cơ sở, vai trò của chi bộ và Bí thư chi bộ càng trở nên quan trọng. Bí thư chi bộ không chỉ quán triệt chủ trương, đường lối mà phải trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện cũng như giải quyết các vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở; chủ động đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; tham gia, hiến kế giải quyết những điểm nghẽn về thể chế, tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" ngay tại cơ sở.

Bí thư chi bộ phải là người đi đầu trong chuyển đổi số ở cơ sở; phát huy các nền tảng số để tiếp nhận, lắng nghe ý kiến phản ánh của đảng viên và nhân dân một cách kịp thời, dân chủ, minh bạch.

Cùng đó, phải xác định sinh hoạt chi bộ là mệnh lệnh chính trị. Nội dung sinh hoạt phải thực chất, hiệu quả, phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; bàn đúng việc, giao rõ người, rõ trách nhiệm, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và kiên quyết thực hiện đến cùng; qua đó củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Tối nay 3.2, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao giải Búa liềm vàng lần thứ 10, năm 2025.