Cách chức bí thư chi bộ trường tiểu học vi phạm quản lý tài chính

Ngày 19.4, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Trịnh Việt Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Thành (Hải Dương), cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã họp và ra quyết định cách chức Bí thư Chi bộ Trường tiểu học Kim Liên nhiệm kỳ 2022 - 2025 đối với ông Nguyễn Giang Nam, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Liên.

Lý do ông Nam bị cách chức bí thư chi bộ do đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính. "Hôm nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã công bố quyết định cách chức bí thư chi bộ đối với ông Nguyễn Giang Nam. Đây là quyết định cách chức về mặt Đảng, còn đối với chức vụ hiệu trưởng của ông Nam sẽ do UBND H.Kim Thành xem xét, xử lý", ông Dũng thông tin thêm.

Trước đó, ngày 15.3, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Thành đã ban hành thông báo kết luận giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Giang Nam, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Liên. Ông Nam chịu trách nhiệm đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo kế toán nhà trường nhiều lần chi tiền phúc lợi cho cán bộ, giáo viên rồi lại yêu cầu họ nộp lại phần lớn số tiền đã nhận và dùng chi tiêu vào việc khác.

Trường tiểu học Kim Liên, nơi ông Nguyễn Giang Nam là hiệu trưởng MINH PHONG

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nam ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên Trường tiểu học Kim Liên, đến mức phải xử lý, kỷ luật.

Ngày 27.3, Chi bộ Trường tiểu học Kim Liên đã tiến hành lấy phiếu xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Nam. Kết quả, quá nửa số phiếu thu về đều nhất trí hình thức kỷ luật đối với ông Nam là cách tất cả các chức vụ.

Ngày 29.3, Đảng ủy xã Kim Liên đã tiến hành lấy phiếu xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Nam. Kết quả, 11/12 số phiếu thu về đều nhất trí xem xét kỷ luật ông Nam dưới hình thức cách tất cả các chức vụ.

Ngoài cá nhân ông Nam, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Thành cũng đề nghị UBND H.Kim Thành chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với bà Phạm Thị Quyên, Kế toán Trường tiểu học Kim Liên, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nêu trên.