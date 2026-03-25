Giáo dân đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Sau nghi thức tẩn liệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, từ tối 23.3 đến nay, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM (số 6 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM) có đông đảo giáo dân, các cộng đoàn Công giáo, tu sĩ nam nữ... đã đến viếng, cầu nguyện.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời lúc 17 giờ 22 chủ nhật, ngày 22.3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM. Ngài hưởng thọ 92 tuổi (61 năm linh mục, 33 năm giám mục và 23 năm hồng y).

Trước đó, từ khi lãnh nhận thiên chức linh mục năm 1965, ngài đã chọn con đường phục vụ trong tinh thần khiêm nhường và đời sống cầu nguyện. Khi được Giáo hội bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Mỹ Tho vào năm 1993, ngài đặc biệt chú trọng xây dựng nền tảng thiêng liêng cho cộng đoàn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự hiệp thông giữa linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Ngài xác tín rằng sự phát triển đích thực của Giáo hội bắt nguồn từ chiều sâu nội tâm và đời sống đức tin trưởng thành.

Năm 1998, khi đảm nhận sứ vụ Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, ngài phục vụ tại một trung tâm kinh tế - văn hóa năng động của cả nước. Tại đây, ngài định hướng mục vụ theo tinh thần "sống Phúc âm giữa lòng dân tộc". Ngài quan tâm đến công tác đào tạo chủng sinh, nâng cao chất lượng linh mục, phát huy vai trò giáo dân và thúc đẩy các hoạt động bác ái, cụ thể hóa Tin Mừng qua những việc làm yêu thương.

Năm 2003, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vinh thăng hồng y, không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân mà còn là niềm vui chung của Giáo hội Việt Nam, đánh dấu bước trưởng thành và hội nhập sâu rộng với Giáo hội hoàn vũ.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài góp phần củng cố tinh thần hiệp nhất, đối thoại và trách nhiệm chung giữa các giáo phận. Ở ngài luôn toát lên sự điềm đạm, chừng mực và tinh thần xây dựng, góp phần tạo nên cầu nối giữa Giáo hội và xã hội.

Hơn hết, dấu ấn sâu đậm mà ngài để lại không chỉ nằm ở cương vị hay tước vị, mà ở chứng tá của một vị mục tử nhân hậu, luôn dẫn dắt bằng sự lắng nghe, cảm thông.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn giàu lòng nhân ái

Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TP.HCM xúc động chia sẻ: trong ký ức của Tổng giáo phận TP.HCM, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được nhắc đến như một vị đại ân nhân thứ hai, sau Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình - người đã dành trọn 33 năm lèo lái con thuyền Tổng giáo phận vượt qua bao sóng gió, đặt nền móng cho sự gắn kết hài hòa giữa đạo và đời.

"Khi Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình qua đời ngày 1.7.1995, Tổng giáo phận chúng ta như mồ côi cha", linh mục Hồ Văn Xuân nghẹn ngào nhớ lại.

Sau những tháng ngày trống vắng và nhiều tâm trạng lo âu, đến ngày 10.3.1998, Đức cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được bổ nhiệm, mang theo một luồng sinh khí mới cho đời sống mục vụ vốn đã có thời gian trầm lắng.

"Ngài đến và làm mới lại tất cả, đem đến một luồng gió mới cho Tổng giáo phận sau thời gian dài trì trệ", linh mục Xuân chia sẻ.

Trong 16 năm cộng tác gần gũi tại Tòa Tổng giám mục TP.HCM, linh mục Hồ Văn Xuân cảm nhận sâu sắc nơi Đức Hồng y một con người giàu tình nghĩa, đậm lòng nhân ái. Ngài không chỉ củng cố các hội đoàn Công giáo truyền thống, mà còn mở ra nhiều hướng đi mới, tất cả đều quy hướng về sứ mạng loan báo Tin Mừng ngay trong môi trường sống thường nhật.

"Ngài luôn thao thức làm sao để đem Chúa đến cho mọi người, ngay chính nơi họ đang sống", vị linh mục nói.

Giáo dân có thể đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn từ nay đến sáng 27.3

Với giáo dân, ngài gần gũi và khích lệ sống đức tin gắn liền với đời sống xã hội. Với linh mục, ngài ân cần chăm lo từ đời sống mục vụ đến những nhu cầu thiết thực. Ngài lập quỹ tương trợ để các linh mục an tâm phục vụ, đặc biệt trong lúc đau yếu, bệnh tật. Đồng thời, ngài chú trọng đào tạo, quan tâm đến chủng viện và tạo điều kiện cho nhiều linh mục được gửi đi du học, mở rộng hướng đào tạo tại Mỹ.

Không dừng lại ở nội bộ Giáo hội, ngài còn tích cực thúc đẩy đối thoại liên tôn, xây dựng nhịp cầu hiểu biết và hiệp thông giữa các tôn giáo.

Tinh thần bác ái của ngài thể hiện rõ nét qua sự quan tâm đến người nghèo, người yếu thế, đặc biệt là những bệnh nhân HIV/AIDS. Ngài đã giao phó việc chăm sóc cho các linh mục và nữ tu, duy trì đến hôm nay tại các cơ sở chuyên biệt, trong đó có trung tâm tại Bình Phước (nay thuộc Đồng Nai).



"Ngài lo cho tất cả - từ giáo phận, linh mục, tu sĩ đến những người nghèo khổ nhất", linh mục Xuân xúc động nói.

Ngay cả khi đã nghỉ hưu, Đức Hồng y vẫn dành trọn tâm huyết cho công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ngài thường xuyên đến thăm, theo dõi tiến độ, và đặc biệt đã dành cả phần kinh phí cá nhân được các ân nhân hỗ trợ cho việc tĩnh dưỡng để góp vào công trình này.

"Đó là một sự hy sinh âm thầm nhưng rất lớn. Ngài luôn sống cho Giáo hội đến những ngày cuối cùng", linh mục Hồ Văn Xuân nghẹn ngào.