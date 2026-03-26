Các đoàn tôn giáo viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Trong không gian tĩnh lặng và tôn nghiêm tại nhà nguyện cổ, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, nhiều đoàn đại diện các tôn giáo đã đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM viếng tang nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Chiều 26.3, đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam do hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến viếng tang Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Đi cùng đoàn có thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực; thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó trưởng ban; thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng thượng tọa Thích Trung Nguyên, Chánh văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM thành kính viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ tang Đức Hồng y diễn ra tôn nghiêm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đoàn thành kính viếng Đức Hồng y ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã gửi gắm niềm tiếc thương và chia buồn đến Tổng giáo phận TP.HCM. Trong sổ tang, hòa thượng Thích Lệ Trang viết "Vinh quy Thiên Chúa vĩnh hằng".

Hòa thượng Thích Lệ Trang viết sổ tang ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trước đó, đoàn Hội thánh Minh Lý Đạo, Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, Chương trình "Chung tay ấn tống kinh sách Đại đạo" và Vĩnh Nguyện Tự thành kính dâng hương, cầu nguyện và ghi sổ tang. Đại diện đoàn, Đạo huynh Thiện Chí chia sẻ mong ước Đức Hồng y sớm trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời cầu nguyện cho giáo hội tiếp tục sứ mạng phụng sự, lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì hòa bình và phát triển.



Các đoàn tôn giáo đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong sổ tang, Đạo huynh Huệ Khải xúc động viết về hành trình đức tin 92 năm của Đức Hồng y với nhiều đóng góp cho giáo hội và xã hội. Ông bày tỏ sự trân trọng trước đời sống giản dị, tinh thần phụng sự và tình yêu thương mà Đức Hồng y dành cho cộng đoàn.

Đoàn đại diện cộng đồng Baha'i Việt Nam do ông Diệp Đình Hữu dẫn đầu cũng đến viếng, thực hiện nghi thức cầu nguyện theo truyền thống tôn giáo mình trước linh cữu.

Đại diện Hội thánh Minh Lý Đạo, Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, Chương trình "Chung tay ấn tống kinh sách Đại đạo" và Vĩnh Nguyện Tự ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đoàn viếng thành kính tiễn biệt Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện các đoàn tôn giáo viết sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương và trân trọng với Đức Hồng y ẢNH: NHẬT THỊNH

Linh mục Phanxicô Bảo Lộc, Trưởng ban Mục vụ Đối thoại liên tôn (bên trái) tiếp các đoàn tôn giáo đến viếng tang Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Đoàn các hội thánh Cao Đài do Chánh phối sư Thượng Phong Thanh làm trưởng đoàn cũng đến tưởng niệm. Chánh phối sư Thượng Phong Thanh bày tỏ niềm tiếc thương và sự trân trọng đối với Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ông cho biết, trong suốt cuộc đời, Đức Hồng y luôn gắn bó với công việc, sống giản dị và để lại nhiều dấu ấn trong đời sống xã hội.

Theo ông, không chỉ đóng góp cho Giáo hội Công giáo, Đức Hồng y còn góp phần vun đắp sự gắn bó, hiểu biết giữa các tôn giáo, tạo nên tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau. Những điều đó đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhiều chức sắc và tín đồ.

"Chúng tôi trân trọng những đóng góp và tình cảm mà Đức Hồng y đã dành cho cộng đồng. Sự ra đi của ngài để lại nhiều tiếc nuối", Chánh phối sư Thượng Phong Thanh chia sẻ.

Thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sẽ được cử hành lúc 8 giờ 30 ngày 27.3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM. Nơi an táng của ngài là Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn hơn 160 năm tuổi. Phần mộ của ngài nằm bên trên 3 mộ phần của Đức cố Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức cố Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức giám mục phụ tá Luy Phạm Văn Nẫm.