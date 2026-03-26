Thời sự

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
26/03/2026 11:41 GMT+7

Đoàn lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đến viếng tang Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM.

Sáng 26.3, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Vinh Tơr làm trưởng đoàn đã đến viếng tang Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.

Trong không khí tôn nghiêm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, đoàn đã thành kính cúi đầu tưởng niệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo viếng tang Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đã gửi lời chia buồn sâu sắc và thư phân ưu đến Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.

Trong sổ tang, Thứ trưởng Y Vinh Tơr viết: Đức Hồng y là hình ảnh tiêu biểu của vị mục tử Công giáo, luôn hướng dẫn linh mục, tu sĩ, giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, chu toàn trách nhiệm công dân, đồng hành cùng dân tộc và góp phần quan trọng xây dựng giáo hội phát triển.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo trân trọng những đóng góp của Đức Hồng y trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr cùng đoàn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo viếng tang Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn từ trần lúc 17 giờ 22 ngày 22.3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, hưởng thọ 92 tuổi, với 61 năm linh mục, 33 năm giám mục và 23 năm hồng y.

Ngài được tấn phong giám mục và nhận sứ vụ tại giáo phận Mỹ Tho vào năm 1993. Chỉ 5 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM. Trong thời gian mục vụ tại đây, ngài được biết đến là vị mục tử hiền lành, khiêm nhu, luôn gần gũi và gắn bó với cộng đoàn.

Năm 2003, ngài được Tòa thánh Vatican vinh thăng hồng y, trở thành một trong những vị hồng y tiêu biểu của châu Á và từng tham dự 2 mật nghị bầu giáo hoàng.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr viết sổ tang chia buồn

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo chia buồn với cộng đoàn, giáo dân

Thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Y Vinh Tơr gửi thư phân ưu đến Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng

Sau khi nghỉ hưu năm 2014, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sống giản dị tại TP.HCM, tiếp tục âm thầm đồng hành với giáo hội và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng giáo dân.

Thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn dự kiến được cử hành lúc 8 giờ 30 ngày 27.3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM (số 6 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn).

Giáo dân đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Giáo dân đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Bà con giáo dân đã đến Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM để cầu nguyện, viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Việc này diễn ra liên tục trong ngày.

Nhà nguyện 160 năm nơi an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Lãnh đạo TP.HCM viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

