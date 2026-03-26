Giáo hoàng Leo XIV chia buồn Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời

Ngày 26.3, Giáo hoàng Leo XIV đã gửi điện văn chia buồn đến Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM về sự qua đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Trong điện văn, Giáo hoàng Leo XIV viết: Tôi vô cùng đau buồn hay tin về sự qua đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến Tổng giám mục, đồng thời đến toàn thể linh mục, tu sĩ và giáo dân của Tổng giáo phận.

Giáo hoàng Leo XIV gửi điện văn chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn ẢNH: HĐGMVN

"Tôi tưởng nhớ với lòng biết ơn sâu xa những năm tháng dài Đức cố Hồng y đã tận tụy phục vụ trong sứ vụ linh mục và giám mục tại các Giáo hội địa phương Mỹ Tho và TP.HCM, cũng như những đóng góp của ngài cho Giáo hội tại Việt Nam và cho Tòa thánh.

Sứ vụ của ngài được ghi dấu bởi sự dấn thân sâu sắc cho việc chăm sóc mục vụ và trách nhiệm xã hội, sự kiên trì cổ vũ đối thoại và hiệp nhất trong giáo hội, cùng chứng tá của một đời sống đơn sơ và khiêm nhường theo tinh thần Tin Mừng.

Tôi thân ái ban phép lành Tòa thánh như dấu chỉ ủi an và bình an trong Chúa cho tất cả những người đang thương tiếc sự ra đi của Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn trong niềm hy vọng vào sự sống lại", Giáo hoàng Leo XIV viết.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời ngày 22.3.2026, hoàn tất hành trình đức tin 92 năm. Suốt 61 năm linh mục, 33 năm giám mục và 23 năm hồng y, ngài đã tận tụy phục vụ Giáo hội Việt Nam cùng Tòa thánh.

Thánh lễ an táng Đức Hồng y được cử hành tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận TP.HCM vào ngày 27.3.2026.

Với sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Hồng y đoàn còn 243 vị, trong đó có 121 Hồng y cử tri - những vị dưới 80 tuổi, có quyền bầu Giáo hoàng - và 122 Hồng y không còn quyền bầu Giáo hoàng. Trong số 122 vị này có Đức Hồng y Angelo Becciu, dù chưa quá 80 tuổi, nhưng ngài không còn các quyền gắn liền với chức vụ Hồng y.