Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle sẽ chủ sự lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp

Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng của Tòa Thánh sẽ chủ sự thánh lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại nhà thờ Tắc Sậy, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau vào ngày 2.7.



Theo ban tổ chức, sự kiện dự kiến thu hút hơn 70.000 khách hành hương. Ngoài đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo phận Cần Thơ, thánh lễ còn có sự tham dự của hàng chục giám mục, nhiều linh mục, tu sĩ và người dân ngoài Công giáo.

Khu vực nhà thờ Tắc Sậy và phần mộ cha Trương Bửu Diệp sẽ được lắp đặt màn hình LED, hệ thống âm thanh và nhà rạp phục vụ người tham dự lễ tuyên phong Chân phước ẢNH: G.B

Cha Phêrô Vũ Văn Hài, Tổng đại diện giáo phận Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức, cho biết công tác chuẩn bị đang bước vào giai đoạn hoàn tất. Các hạng mục quan trọng như lễ đài, hệ thống giao thông nội bộ, khu truyền thông, y tế, vệ sinh và thông tin liên lạc đang được gấp rút hoàn thiện.

Để phục vụ lượng khách hành hương lớn, ban tổ chức bố trí hai khu vực chính. Khu vực nhà thờ Tắc Sậy và phần mộ cha Trương Bửu Diệp có sức chứa khoảng 25.000 người, được lắp đặt màn hình LED, hệ thống âm thanh và nhà rạp phục vụ người tham dự.

Trong khi đó, khu đất rộng khoảng 5 ha đối diện nhà thờ được quy hoạch thành quảng trường chính cùng các khu vực phụ cận và khu phía sau lễ đài, có khả năng đón khoảng 47.000 người. Các khu vực đều được bố trí mái che, màn hình và hệ thống âm thanh để người tham dự có thể theo dõi nghi thức từ xa.

Theo cha Phêrô Vũ Văn Hài, ban tổ chức mở cửa đón tiếp tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo hay thành phần xã hội. Các đoàn hành hương được khuyến khích đăng ký trước để thuận tiện cho việc bố trí chỗ ngồi, phân luồng giao thông và chuẩn bị các dịch vụ hỗ trợ cần thiết.

Các xe của đoàn hành hương đã đăng ký sẽ được cấp bảng nhận diện và hướng dẫn đến các bãi đỗ phù hợp. Từ đây, người tham dự sẽ đi bộ khoảng 500 - 700 m vào khu vực tổ chức.

Để chuẩn bị cho thánh lễ tuyên phong Chân phước vào ngày 2.7 tới, khu đất 5 ha đối diện nhà thờ Tắc Sậy đang được hoàn thiện xây dựng lễ đài, dự kiến đón khoảng 47.000 người ẢNH: G.B

Giáo dân trong giáo phận Cần Thơ cũng chuẩn bị hơn 40.000 phần ăn sáng miễn phí dành tặng khách hành hương trong ngày diễn ra đại lễ.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Công an tỉnh Cà Mau sẽ điều tiết lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực nhà thờ Tắc Sậy. Cụ thể, các phương tiện bị hạn chế lưu thông từ 13 giờ ngày 1.7 đến 4 giờ ngày 2.7 và cấm hoàn toàn từ 4 giờ đến 17 giờ ngày 2.7, ngoại trừ xe ưu tiên và các phương tiện làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Công tác y tế cũng được chuẩn bị ở quy mô lớn. Một bệnh viện dã chiến trung tâm cùng các trạm y tế vệ tinh sẽ hoạt động liên tục trong thời gian diễn ra thánh lễ tuyên phong Chân phước. Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và các đơn vị bảo vệ sẽ túc trực thường xuyên để hỗ trợ người tham dự khi cần thiết.