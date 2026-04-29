Trước lễ tuyên phong Chân phước, nhà thờ Tắc Sậy đón lượng lớn người hành hương

Không chỉ là một công trình kiến trúc Công giáo uy nghiêm, nhà thờ Tắc Sậy từ lâu đã trở thành điểm tựa tâm linh của hàng vạn người dân khắp nơi. Gắn liền với cuộc đời của linh mục Trương Bửu Diệp, nơi đây mỗi ngày đón hàng ngàn lượt người đến viếng, cầu nguyện. Đặc biệt, khi thông tin về thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp (thường được giáo dân gọi thân thương là Cha Diệp) đang cận kề, dòng người đổ về càng đông hơn, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy xúc động trước thời khắc quan trọng.

Tọa lạc trên quốc lộ 1, tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau, trung tâm hành hương Tắc Sậy rộng là điểm dừng chân quen thuộc của hàng triệu giáo dân và khách thập phương mỗi năm. Với lịch sử từ năm 1925, nơi đây đã trở thành biểu tượng đức tin của vùng đất phương Nam ẢNH: G.B

Nhà thờ Tắc Sậy rộng khoảng 20.000 mét vuông, với 4 tòa nhà chính với thiết kế khang trang. Nằm bên trái cổng chính là nơi đặt mộ phần của linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp ẢNH: G.B

Nhà thờ chính với thiết kế 3 tầng bề thế, mái ngói đỏ và các tháp chuông vươn cao giữa trời xanh. Nhà thờ chính nằm ở trung tâm với kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm của Công giáo. Đây là nơi diễn ra các thánh lễ quan trọng và là linh hồn của toàn bộ trung tâm hành hương ẢNH: G.B

Thánh đường được thiết kế rộng rãi, sức chứa lớn. Vào những dịp cao điểm như lễ giỗ Cha Diệp (ngày 12.3), nơi đây luôn kín chỗ trong tất cả các khung giờ lễ

Không phân biệt tôn giáo, nhiều người tìm đến đây với niềm tin vào sự che chở của đức tin ẢNH: G.B

Các giáo dân cầu nguyện bên mộ phần của linh mục Trương Bửu Diệp ẢNH: G.B

Nhiều người tìm đến đây không chỉ để thực hiện nghi lễ tôn giáo mà vì lòng ngưỡng mộ nhân cách của linh mục Trương Bửu Diệp ẢNH: G.B

Tiểu sử Cha Diệp do một giáo dân vẽ tặng, được đặt trang trọng trong trung tâm hành hương Tắc Sậy. Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh ngày 1.1.1897 tại họ đạo Cồn Phước (An Giang). Tháng 3.1930, cha Diệp về nhận nhiệm sở tại họ đạo Tắc Sậy, xây dựng nhà nguyện mới và mở rộng mục vụ đến nhiều họ lẻ trong vùng. Từ một ngôi nhà nguyện bằng cây lá đơn sơ, ông đã đặt nền móng cho sự phát triển rực rỡ của họ đạo Tắc Sậy ngày nay ẢNH: G.B

Tượng linh mục Trương Bửu Diệp được đặt trang trọng tại khu vực trung tâm của khuôn viên hành hương. Những hàng ghế đá ngay ngắn dưới vòm hoa rực rỡ là nơi giáo dân và du khách thập phương dừng chân, dâng lời nguyện cầu bình an ẢNH: G.B

Ngoài các khu nhà chính, nhà thờ Tắc Sậy còn có tòa nhà dành cho khách hành hương ở xa nghỉ lại, sức chứa khoảng 600 người ẢNH: G.B