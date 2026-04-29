Trước lễ tuyên phong Chân phước, nhà thờ Tắc Sậy đón lượng lớn người hành hương

Những ngày trước lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp, nhà thờ Tắc Sậy đón đông đảo giáo dân, du khách tìm về hành hương, cầu nguyện.
Không chỉ là một công trình kiến trúc Công giáo uy nghiêm, nhà thờ Tắc Sậy từ lâu đã trở thành điểm tựa tâm linh của hàng vạn người dân khắp nơi. Gắn liền với cuộc đời của linh mục Trương Bửu Diệp, nơi đây mỗi ngày đón hàng ngàn lượt người đến viếng, cầu nguyện. Đặc biệt, khi thông tin về thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp (thường được giáo dân gọi thân thương là Cha Diệp) đang cận kề, dòng người đổ về càng đông hơn, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy xúc động trước thời khắc quan trọng.
