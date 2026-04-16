100.000 tín hữu sẽ dự thánh lễ tuyên phong Chân phước đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 16.4, linh mục Giuse Võ Văn Hoài, Chánh sở Họ Tắc Sậy, Giám đốc Trung tâm hành hương Tắc Sậy, xác nhận với PV Thanh Niên thánh lễ tuyên phong Chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra ngày 2.7. Đây là lần đầu tiên một nghi thức tuyên phong Chân phước được tổ chức tại Việt Nam.

Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio G.Tagle, đại diện Đức Thánh Cha, chủ trì theo ủy nhiệm của Tòa thánh, đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với đời sống Công giáo trong nước.

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp ẢNH: TƯ LIỆU NHÀ THỜ TẮC SẬY

Công tác chuẩn bị đã được khởi động từ cuối năm 2024, ngay sau khi Tòa thánh ban hành sắc lệnh nhìn nhận cha Trương Bửu Diệp tử đạo vì đức tin. Ban tổ chức được thành lập theo hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, với sự phối hợp giữa Giáo phận Cần Thơ và chính quyền tỉnh Cà Mau, thành phố Cần Thơ để xây dựng phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện quy mô lớn.

Tâm điểm của sự kiện là Trung tâm hành hương Tắc Sậy, nơi hiện có khu sân lễ chính với sức chứa khoảng 20.000 người. Tuy nhiên, để đáp ứng lượng tín hữu dự kiến tăng đột biến, ban tổ chức đã chuẩn bị thêm khu đất rộng khoảng 5 ha đối diện nhà thờ Tắc Sậy, có khả năng đón khoảng 100.000 người.

Một lễ đài chính quy mô lớn cùng hệ thống màn hình sẽ được lắp đặt để phục vụ người tham dự từ nhiều vị trí. Khoảng 10.000 chỗ ngồi được bố trí riêng cho linh mục, tu sĩ và khách mời, cho thấy quy mô tổ chức chưa từng có tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh ngày 1.1.1897 tại họ đạo Cồn Phước, nay thuộc xã Long Điền, tỉnh An Giang. Sau thời gian tu học tại Tiểu chủng viện Cù lao Giêng và Đại chủng viện Nam Vang (Campuchia), cha được thụ phong linh mục năm 1924.

Từ năm 1930, cha đảm nhiệm vai trò cha sở họ đạo Tắc Sậy, nay thuộc xã Phong Thanh, tỉnh Cà Mau. Trong 16 năm mục vụ, cha được giáo dân kính trọng bởi đời sống giản dị, tận tụy chăm sóc đoàn chiên, đặc biệt dành sự quan tâm cho người nghèo, không phân biệt lương – giáo.

Thánh lễ quy mô lớn khi được chuẩn bị thêm 5 ha đất, sẵn sàng đón khoảng 100.000 tín hữu tham dự ẢNH: G.B

Ngày 12.3.1946, giữa bối cảnh loạn lạc, cha bị bắt cùng hơn 70 giáo dân. Sau nhiều lần bị đưa đi làm việc, cha đã không trở về; sau đó, thi hài cha được tìm thấy và an táng. Đến năm 1969, phần mộ được di dời về Tắc Sậy, từ đó trở thành điểm hành hương của đông đảo tín hữu trong và ngoài nước.

Tiến trình phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp được khởi động từ năm 2013, khi Giáo phận Cần Thơ mở án điều tra cấp giáo phận. Hồ sơ hoàn tất năm 2017 và được gửi sang Roma.

Năm 2019, Bộ Phong thánh kết luận hồ sơ hợp lệ để khởi sự án phong Chân phước. Ngày 25.11.2024, Đức Thánh Cha cho phép ban hành sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo của cha.

Theo Giáo phận Cần Thơ, sự kiện thánh lễ tuyên phong Chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với đời sống Công giáo Việt Nam mà còn được kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động hành hương, sinh hoạt mục vụ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.