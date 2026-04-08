Nhà thờ Tắc Sậy, điểm hành hương nổi tiếng bậc nhất miền Tây

Địa chỉ hành hương mang tính biểu tượng

Ông Nguyễn Việt Thanh, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Thánh đường Tắc Sậy, cho biết nhà thờ Tắc Sậy được xây dựng năm 1925. Khởi đầu chỉ là một nhà nguyện nhỏ bé giữa vùng đất hoang sơ, lau sậy um tùm, dân cư thưa thớt. Từ một con đường tắt xuyên qua vùng lau sậy dẫn vào nhà thờ, lâu dần nơi đây trở thành địa danh quen thuộc của người dân địa phương.

Khách hành hương tham quan khu mộ Cha Trương Bửu Diệp ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Những năm đầu, đời sống giáo dân còn nhiều khó khăn. Từ năm 1930, khi linh mục Trương Bửu Diệp (Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp) về coi sóc giáo xứ, Tắc Sậy bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển.

Sau khi linh mục Trương Bửu Diệp qua đời năm 1946, người dân tin rằng ông rất linh thiêng, luôn che chở, ban ơn cho những ai thành tâm cầu nguyện. Từ một nơi sinh hoạt tôn giáo bình thường, Tắc Sậy dần trở thành địa chỉ hành hương mang tính biểu tượng, nơi hàng vạn người tìm đến gửi gắm niềm tin, hy vọng và những lời nguyện cầu.

Trải qua nhiều giai đoạn, đặc biệt là sau năm 1975, nhà thờ Tắc Sậy liên tục được trùng tu, mở rộng với sự đóng góp của giáo dân trong và ngoài nước. Từ một nhà thờ nhỏ, nơi đây phát triển thành một quần thể kiến trúc quy mô, gồm: thánh đường chính 3 tầng độc đáo, khu mộ Cha Diệp trang nghiêm, phòng khấn, khu lưu trú, khu vườn cầu nguyện, khuôn viên... Đặc biệt, kiến trúc nhà thờ mang đậm nét Á Đông, kết hợp hài hòa với phong cách Công giáo, tạo nên vẻ đẹp vừa uy nghi, vừa gần gũi với văn hóa Việt. Từ nơi thờ tự trở thành điểm du lịch tâm linh nổi bật.

Khách thập phương đến tạ ơn, cầu nguyện tại thánh đường nhà thờ Tắc Sậy ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Nguyễn Văn Tuấn (74 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) chia sẻ nhiều năm qua, mỗi dịp sau Tết Nguyên đán ông đều cùng gia đình đến nhà thờ Tắc Sậy làm lễ tạ ơn, cầu bình an, sức khỏe. Ông Tuấn đặc biệt thích thú khi được tận mắt trải nghiệm, khám phá giá trị lịch sử, văn hóa, chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của nhà thờ Tắc Sậy. "Trong bối cảnh đời sống hiện đại nhiều áp lực, nhà thờ Tắc Sậy như một điểm dừng chân để con người trở về với chính mình. Chính vì thế, nhà thờ Tắc Sậy đã vượt qua ranh giới tôn giáo, trở thành không gian tâm linh chung của cộng đồng", ông Tuấn chia sẻ.

Ngày 2.7.2026 diễn ra thánh lễ phong Chân phước cho Cha Diệp

Theo ông Nguyễn Việt Thanh, hiện nay nhà thờ Tắc Sậy không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà đã trở thành điểm du lịch tâm linh đặc biệt của tỉnh Cà Mau và cả vùng ĐBSCL. Mỗi năm, có hàng ngàn lượt khách hành hương từ khắp nơi về đây, đặc biệt vào các dịp lễ lớn và ngày giỗ Cha Diệp (12.3 dương lịch). Dòng người hành hương không chỉ gồm giáo dân mà còn có đông đảo du khách thuộc nhiều tôn giáo khác nhau.

Nhà thờ Tắc Sậy là điểm hành hương nổi tiếng bậc nhất miền Tây ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

"Ngày 2.7.2026, nhà thờ Tắc Sậy diễn ra thánh lễ phong Chân phước Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Đây là sự kiện hơn 500 năm mới diễn ra một lần và lần đầu tiên lễ phong Chân phước diễn ra tại Việt Nam, do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự. Do đó sự kiện này dự kiến sẽ thu hút hàng trăm ngàn lượt giáo dân, du khách trong và ngoài nước đến tạ ơn, cầu nguyện, tham quan", ông Nguyễn Việt Thanh cho biết thêm.

Nhà thờ Tắc Sậy là điểm hành hương nổi tiếng bậc nhất miền Tây ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Phong Thạnh, cho biết nhà thờ Tắc Sậy là một trong 12 điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Cà Mau được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là điểm đến hấp dẫn du khách. Mỗi ngày, nhất là thứ bảy và chủ nhật, có hàng ngàn lượt du khách đến tham quan. Đặc biệt, vào ngày giỗ linh mục Trương Bửu Diệp và lễ giáng sinh, nơi đây thu hút từ 10.000 - 15.000 lượt người.

Nhà thờ Tắc Sậy nằm ven QL1 và tuyến sông Bạc Liêu - Cà Mau ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Theo ông Toàn, nhà thờ Tắc Sậy là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, có đông du khách đến tham quan, hành hương và có nhiều hộ dân xung quanh kinh doanh mua bán. Để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn cho du khách và phương tiện qua lại, thời gian qua, địa phương đã quan tâm đầu tư lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh dọc hai bên đoạn đường trên tuyến QL1; đồng thời tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó, đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan và hành hương, ổn định tình hình trật tự mua bán xung quanh nhà thờ được nền nếp, ổn định và thuận lợi hơn. (còn tiếp)