Tòa nhà ga Huế 120 tuổi được công nhận là điểm du lịch

Tòa nhà ga Huế còn lại cho đến ngày nay được xây dựng vào năm 1902 và hoàn thành cuối năm 1906, cùng với thời gian hoàn thành 103 km đường sắt tuyến Huế - Đà Nẵng.

Năm 2018, ga Huế đã được đưa vào danh mục 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu cần được bảo tồn và phát huy giá trị của tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ). Trải qua nhiều thăng trầm và các đợt đại tu, nhà ga vẫn giữ vững được nét cổ kính, sang trọng, tạo nên điểm nhấn thẩm mỹ độc đáo trong không gian đô thị Huế hiện đại.

Gắn liền với định hướng phát triển du lịch đường sắt, ga Huế còn là điểm dừng chân trọng yếu của đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung". Sau 2 năm vận hành, đoàn tàu đã phục vụ hơn 440.000 lượt khách với độ an toàn tuyệt đối, trở thành "Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024".

Dịp này, ga Huế trở thành điểm đến du lịch, đoàn tàu này cũng chính thức ra mắt giao diện mới với sắc tím mộng mơ của Huế hòa quyện cùng màu ghi sáng năng động của Đà Nẵng. Bên trong tàu, 16 toa xe được nâng cấp theo triết lý "mỗi toa xe là một tác phẩm nghệ thuật", sử dụng họa tiết ngói âm dương và nghệ thuật cẩn khảm xà cừ tinh xảo.

Với vai trò là điểm đến du lịch, ga Huế cũng đang được đầu tư, phát triển thêm một số dịch vụ, kết hợp giữa hạ tầng di sản của nhà ga và chất lượng dịch vụ hiện đại trên các chuyến tàu để nâng tầm từ một điểm trung chuyển thuần túy trở thành không gian trải nghiệm lịch sử và văn hóa thu hút du khách quốc tế.