Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Tòa nhà ga Huế 120 tuổi được công nhận là điểm du lịch

Lê Hoài Nhân
27/03/2026 06:55 GMT+7

Ngày 26.3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp cùng UBND TP.Huế tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch. Sự kiện không chỉ là cột mốc kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng TP.Huế (26.3.1975 - 26.3.2026) mà còn mở ra chương mới cho một trong những nhà ga cổ kính nhất VN.

Tòa nhà ga Huế còn lại cho đến ngày nay được xây dựng vào năm 1902 và hoàn thành cuối năm 1906, cùng với thời gian hoàn thành 103 km đường sắt tuyến Huế - Đà Nẵng.

Năm 2018, ga Huế đã được đưa vào danh mục 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu cần được bảo tồn và phát huy giá trị của tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ). Trải qua nhiều thăng trầm và các đợt đại tu, nhà ga vẫn giữ vững được nét cổ kính, sang trọng, tạo nên điểm nhấn thẩm mỹ độc đáo trong không gian đô thị Huế hiện đại.

Gắn liền với định hướng phát triển du lịch đường sắt, ga Huế còn là điểm dừng chân trọng yếu của đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung". Sau 2 năm vận hành, đoàn tàu đã phục vụ hơn 440.000 lượt khách với độ an toàn tuyệt đối, trở thành "Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024".

Dịp này, ga Huế trở thành điểm đến du lịch, đoàn tàu này cũng chính thức ra mắt giao diện mới với sắc tím mộng mơ của Huế hòa quyện cùng màu ghi sáng năng động của Đà Nẵng. Bên trong tàu, 16 toa xe được nâng cấp theo triết lý "mỗi toa xe là một tác phẩm nghệ thuật", sử dụng họa tiết ngói âm dương và nghệ thuật cẩn khảm xà cừ tinh xảo.

Với vai trò là điểm đến du lịch, ga Huế cũng đang được đầu tư, phát triển thêm một số dịch vụ, kết hợp giữa hạ tầng di sản của nhà ga và chất lượng dịch vụ hiện đại trên các chuyến tàu để nâng tầm từ một điểm trung chuyển thuần túy trở thành không gian trải nghiệm lịch sử và văn hóa thu hút du khách quốc tế.

Nằm ở số 2 Bùi Thị Xuân, sát trung tâm TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), ga Huế là một trong những ga tàu đẹp nhất và có tuổi đời lớn nhất ở VN (chỉ sau ga Hà Nội và ga Sài Gòn).

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận