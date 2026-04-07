Nhà thờ Dũng Lạc - giao thoa giữa kiến trúc châu Âu và nhà rông Tây nguyên

Nhìn từ xa, phần mái của nhà thờ gợi liên tưởng ngay đến hình ảnh mái nhà rông truyền thống của người đồng bào Ê Đê, Ba Na, Ja Rai… trên vùng cao nguyên đất đỏ. Phần mái được xây dựng uốn lượn, nhỏ dần theo độ cao, thiết kế theo hình của thánh giá. Phần mái độc đáo này cũng gợi nhớ lại hình ảnh những lưỡi rìu khai hoang của cha ông. Sự kết hợp này tạo nên cảm giác vừa thiêng liêng, vừa gần gũi như chính ngôi nhà chung của dân làng.

Nhà thờ Giáo xứ Dũng Lạc (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Điểm độc đáo nữa là các cột, kèo của phần mái còn được xây dựng hình vòm nhọn theo kiến trúc Gothic đặc trưng của các nhà thờ châu Âu. Mặc dù sử dụng vật liệu xây dựng bằng sắt, thép nhưng vẫn thể hiện được các đường nét uốn lượn, mềm mại, không quá cứng nhắc.

Gam màu chủ đạo của nhà thờ là màu đỏ và màu xám của đá tạo nên sự gần gũi với thiên nhiên vùng đất đỏ. Phần mái vuốt nhọn cao vút cũng thể hiện được sự phóng khoáng, niềm tin của giáo dân, sự phát triển của giáo xứ.

Bên trong nhà thờ, hệ thống cửa sổ kính màu trong suốt đã tạo nên không gian có đầy đủ ánh sáng, không bí bách. Những bức tranh kể về cuộc đời khổ nạn của Chúa Jesus tạo ra những dải sáng đa sắc, biến không gian cầu nguyện trở nên trang nghiêm, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị bên ngoài.

Phần mái là điểm nhấn độc đáo của nhà thờ Giáo xứ Dũng Lạc ẢNH: HỮU TÚ

Nếu có điều gì đó khiến du khách đến với "thủ phủ cà phê" dừng chân chiêm ngưỡng khi đi ngang qua nhà thờ, đó chính là kiến trúc. Nhà thờ Dũng Lạc là một kiến trúc điển hình cho sự hội nhập văn hóa trong kiến trúc tôn giáo.

Mang bản sắc của Tây nguyên

Theo tư liệu của Giáo phận Buôn Ma Thuột, khoảng năm 1947, nhiều công nhân từ các địa phương, đa số là người dân từ Quảng Bình đến Đắk Lắk làm việc cho công ty cà phê. Trong số các công nhân đến làm việc là các giáo dân, họ cần có một nơi để sinh hoạt tôn giáo.

Sau một khoảng thời gian, các giáo dân đã tự nguyện đóng góp công của và được giúp đỡ một phần lớn của chủ đồn điền cà phê để xây dựng nhà nguyện tại đây. Việc xây dựng nhà nguyện bắt đầu từ năm 1953 đến cuối năm 1954 mới hoàn thành.

Khoảng năm 1954, Giáo phận Buôn Ma Thuột chưa được thành lập nên miền Buôn Ma Thuột đang trực thuộc Tòa Giám mục Kon Tum. Lúc này, Đức Giám mục Kon Tum khi đó đã cho phép xây dựng nhà thờ, rồi cho thành lập giáo xứ.

Nhà thờ Giáo xứ Dũng Lạc có kiến trúc độc đáo, hài hòa giữa lòng phố thị ẢNH: HỮU TÚ

Ngày trước, vì nhà thờ tọa lạc tại km số 3 (cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 3 km) nên các giáo dân tại địa phương quen gọi tên là nhà thờ cây số 3. Sau đó, Đức cha Nguyễn Huy Mai đổi tên thành nhà thờ Buôn Ma Thuột ngoại thành vì ở ngoại ô thành phố.

Đến năm 1991, nhà thờ Buôn Ma Thuột ngoại thành được khôi phục và lấy tên vị thánh Trần An Dũng Lạc để đặt tên cho giáo xứ. Sau khi Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giáo xứ đã xin phép xây dựng ngôi nhà thờ mới, tháp chuông và nhà xứ.

Nhà thờ có 2 tầng, chiều cao hơn 20 m và có tổng diện tích khuôn viên hơn 1.300 m². Tháp chuông của nhà thờ có 1 tầng, cao hơn 28 m, mang phong cách Tây nguyên kết hợp phong cách kiến trúc Gothic. Không gian của nhà thờ Giáo xứ Dũng Lạc không có sự ngăn cách cứng nhắc bằng những bức tường thành cao vút, thay vào đó là những hàng cây xanh, tỏa bóng mát, tạo sự gần gũi với thiên nhiên giữa phố thị.

Hệ thống cửa của nhà thờ Giáo xứ Dũng Lạc mang hơi thở của kiến trúc Gothic châu Âu ẢNH: HỮU TÚ

Trải qua chiều dài thời gian, nhà thờ Giáo xứ Dũng Lạc vẫn trầm mặc và uy nghiêm giữa phố thị tấp nập. Nơi đây không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin của giáo dân, mà còn là biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa.

Đến với Buôn Ma Thuột, sau khi đã thưởng thức ly cà phê nồng nàn, du khách nên dừng chân và dành một chút thời gian để ghé thăm nhà thờ Dũng Lạc để cảm nhận hết vẻ đẹp, sự hài hòa trong kiến trúc, sự gần gũi với đời sống, văn hóa của những người dân vùng Tây nguyên đất đỏ. (còn tiếp)