Văn hóa
Những nhà thờ độc đáo:

Nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột - kiến trúc nhà dài Ê Đê truyền thống

Hữu Tú
06/04/2026 06:08 GMT+7

Giữa nhịp sống nhộn nhịp của "thủ phủ cà phê", nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột hiện diện với kiến trúc mô phỏng nhà dài truyền thống của người Ê Đê, là sự giao thoa giữa đức tin phương Tây và linh hồn vùng đất đỏ Tây nguyên.

VẺ MỘC MẠC, GIẢN DỊ CỦA MỘT BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA

Được xây dựng không quá lớn hay quá nổi bật, nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột mang vẻ đẹp đặc trưng của văn hóa vùng Tây nguyên đất đỏ. Kiến trúc của ngôi thánh đường là điểm độc đáo nhất khiến bất cứ du khách nào khi đến ngã sáu Buôn Ma Thuột cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Không rập khuôn theo những mẫu Gothic hay Roman của châu Âu, nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột mang hình bóng một ngôi nhà dài truyền thống của người Ê Đê.

Kiến trúc nhà thờ được xây dựng liền mạch, với một tháp chuông cao vút. Điểm nhấn đặc biệt là tổng thể kiến trúc có hình dáng tương tự một ngôi nhà dài, nằm sát mặt đất. Điểm gây ấn tượng thị giác mạnh nhất là hệ mái dốc cực lớn, mô phỏng mái nhà dài của người Ê Đê nhưng được cách điệu với độ dốc đứng hơn, tạo cảm giác thanh thoát, vươn cao.

Kiến trúc có màu xám nhạt của đá tạo vẻ ngoài mộc mạc, hòa quyện với sắc đỏ của vùng đất đỏ. Chất liệu gỗ chiếm chủ đạo trong trang trí nội thất, kết hợp những ô cửa có họa tiết đơn giản, thể hiện sự gần gũi, giao thoa với kiến trúc văn hóa của người bản địa.

Nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột - kiến trúc nhà dài Ê Đê truyền thống- Ảnh 1.

Nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột

Nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột - kiến trúc nhà dài Ê Đê truyền thống- Ảnh 2.

Kiến trúc đơn giản, mộc mạc của nhà thờ

Phần tháp chuông không quá cao nhưng vững chãi, nơi chứa đựng quả chuông đồng đúc tinh xảo. Mỗi khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, âm thanh có độ cộng hưởng lớn nhờ không gian thoáng đãng xung quanh ngã sáu Buôn Ma Thuột.

Nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột dài 45 m, rộng 12 m, toàn bộ không gian bên trong được thiết kế không có hàng cột giữa, tạo nên sự thông thoáng tuyệt đối. Sự sắp đặt này tối ưu hóa diện tích cho hơn 1.200 người tham dự thánh lễ. Từ thiết kế đặc biệt này, gợi nhắc đến không gian sinh hoạt cộng đồng mẫu hệ đặc trưng của người Ê Đê.

Nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột là nơi sinh hoạt của các giáo dân người bản địa vùng đất đỏ, trong đó có người Ê Đê. Trải qua bao thăng trầm lịch sử và sự biến đổi của thời gian, nhà thờ vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của một biểu tượng văn hóa, một kiến trúc bình dị nằm giữa lòng đô thị.

NỐT TRẦM SÂU LẮNG TRONG BẢN GIAO HƯỞNG CAO NGUYÊN

Ngược dòng thời gian về những năm 1930, khi vùng đất Đắk Lắk còn là những cánh rừng hoang sơ, dấu chân của các thừa sai bắt đầu in trên vùng đất đỏ. Theo những tài liệu của Giáo phận Ban Mê Thuột, tiền thân của nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột chỉ là một ngôi nhà nguyện vách đất đơn sơ, được dựng lên vào khoảng cuối năm 1934. Đến năm 1937, một vị giám mục mới chính thức nâng giáo họ Ban Mê Thuột lên hàng giáo xứ, đặt viên gạch đầu tiên cho sự phát triển mạnh mẽ nơi đây.

Cuối năm 1956, linh mục Trần Thanh Ngoạn được bổ nhiệm làm chánh xứ về vùng đất này. Với tâm niệm phải xây dựng một ngôi thánh đường rộng lớn nhưng vẫn mang đậm nét văn hóa người dân bản địa, vị linh mục đã cùng các kiến trúc sư chắt lọc những gì tinh túy nhất của văn hóa bản địa vào kiến trúc nhà thờ. Nhà thờ Lớn thị xã (nay là nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột) có mỗi cánh thánh giá rộng 12 m, dài 12 m, tổng diện tích 828 m2; trừ cung thánh, còn được 1.200 chỗ ngồi. Nhà thờ xây đúng 1 năm và được khánh thành vào ngày Chúa nhật sau Lễ Phục sinh năm 1959.

Nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột - kiến trúc nhà dài Ê Đê truyền thống- Ảnh 3.

Tháp chuông được xây dựng, thiết kế không quá cầu kỳ

Nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột - kiến trúc nhà dài Ê Đê truyền thống- Ảnh 4.

Kiến trúc nhà thờ thể hiện sự tôn trọng với văn hóa của người dân bản địa

Ngày nay, nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột không chỉ là địa điểm tôn giáo mà đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch Đắk Lắk. Du khách đến đây không chỉ để check-in với kiến trúc đẹp mắt, độc đáo mà còn để tìm hiểu về một chương lịch sử quan trọng của vùng đất cao nguyên trung phần.

Trong xu thế phát triển hiện đại, nhà thờ vẫn duy trì được vẻ mộc mạc, bình dị. Tòa Giám mục nằm gần bên với kiến trúc gỗ đặc trưng cũng tạo nên một quần thể văn hóa - lịch sử tâm linh giá trị. Sự hiện diện bền bỉ của nhà thờ cho thấy văn hóa tôn giáo hoàn toàn có thể bồi đắp và làm giàu thêm cho bản sắc của một vùng đất.

Giữa phố thị đang chuyển mình mạnh mẽ, nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột như một nốt trầm sâu lắng trong bản giao hưởng của cao nguyên, nhắc nhở con người về những giá trị vĩnh cửu của lòng nhân ái và sự trân trọng cội nguồn văn hóa. (còn tiếp) 

Những nhà thờ độc đáo: Nhà thờ Buôn Hồ - kiệt tác Gothic giữa Tây nguyên

Nằm trên ngọn đồi cao nhìn xuống QL14 nhộn nhịp, nhà thờ giáo xứ Buôn Hồ gây ấn tượng mạnh với kiến trúc Gothic bằng gạch đỏ đặc trưng, hiếm thấy giữa không gian đại ngàn Tây nguyên. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của hàng ngàn giáo dân, công trình còn trở thành điểm nhấn kiến trúc - văn hóa độc đáo, thu hút du khách khi đến với Đắk Lắk.

Những nhà thờ độc đáo: Nhà thờ Gỗ trăm năm giữa lòng phố núi

Những nhà thờ độc đáo: Làng Sông - nơi chữ Quốc ngữ in dấu hơn một thế kỷ

