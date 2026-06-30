Ba thế hệ cùng hành hương về Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp

Trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp, Trung tâm hành hương Tắc Sậy (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) đã đón những đoàn người hành hương từ khắp nơi. Dưới những hàng cây, vali và hành lý được đặt gọn sau hành trình kéo dài nhiều ngày. Nhiều gia đình tranh thủ nghỉ chân, rồi tiếp tục vào viếng cha Diệp.

Trung tâm hành hương Tắc Sậy sẵn sàng cho lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp, sự kiện thu hút đông đảo người hành hương từ nhiều tỉnh, thành ẢNH: G.B

Điều dễ nhận thấy trong dòng người hành hương năm nay là sự xuất hiện của nhiều gia đình nhiều thế hệ. Không chỉ ông bà hay cha mẹ, những em nhỏ cũng theo gia đình về Tắc Sậy, biến chuyến đi thành dịp cả nhà cùng đồng hành trong một sự kiện được nhiều tín hữu mong đợi.

Ba thế hệ chung một chuyến đi

Gia đình anh Tuấn Kiệt là một trong những người có mặt từ sớm. Anh cùng vợ, con và cháu ngoại đến từ giáo xứ Đông Hòa, tỉnh An Giang.

Theo anh Kiệt, gia đình chủ động lên đường trước những ngày diễn ra các nghi thức chính vì dự đoán lượng người đổ về sẽ rất đông. Đi cùng cháu nhỏ nên việc di chuyển trong thời điểm cao điểm sẽ vất vả hơn. "Gia đình có cháu nhỏ nên đi sớm sẽ thuận tiện hơn, khi viếng cha xong thì sẽ đi về Sóc Trăng, Cần Thơ tham quan", anh Kiệt nói.

Gia đình ba thế hệ của anh Tuấn Kiệt hành hương sớm về Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp. ẢNH: G.B

Không chỉ để tránh cảnh chen chúc, việc có mặt sớm còn giúp cả nhà có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào những ngày diễn ra các lễ quan trọng.

Không xa đó, anh Hà Thiện Chí cùng vợ là chị Nguyên Anh (ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) đưa con gái 2,5 tháng tuổi đến viếng cha Trương Bửu Diệp trước ngày diễn ra lễ tuyên phong Chân phước.

Anh Chí cho biết gia đình chỉ tranh thủ đi viếng sớm, không dự lễ chính. Giữa thời điểm lượng người về Tắc Sậy ngày một đông, việc đi trước giúp vợ chồng anh chủ động hơn khi đưa theo con nhỏ.

Anh Hà Thiện Chí bế con gái 2,5 tháng tuổi đến viếng Cha Trương Bửu Diệp ẢNH: G.B

Những ngày này, tại khuôn viên Trung tâm hành hương Tắc Sậy, không khó để bắt gặp cảnh người lớn bế con nhỏ, ông bà đi cùng con cháu. Nhiều gia đình chọn đến sớm để tránh thời điểm đông người và thuận tiện hơn cho việc di chuyển.

Ba ngày ba đêm để kịp dự thánh lễ tuyên phong Chân phước

Nếu gia đình anh Kiệt lựa chọn đi sớm để thuận tiện cho việc di chuyển thì với cô Trần Thị Lanh (60 tuổi, xã Giáo Hòa, tỉnh Ninh Bình), chuyến hành hương là hành trình kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Cùng 10 người thân trong gia đình, cô lên xe từ quê để vào nhà thờ Tắc Sậy.

Sau 3 ngày 3 đêm di chuyển từ xã Giáo Hòa, tỉnh Ninh Bình, cô Trần Thị Lanh cùng 10 người thân trong gia đình đến Trung tâm hành hương Tắc Sậy để kịp dự lễ tuyên phong Chân phước ẢNH: G.B

Đến nơi, cả đoàn lại đối diện một khó khăn khác khi không tìm được chỗ lưu trú trong hai ngày 30.6 và 1.7. Theo cô Lanh, con của cô vẫn đang tiếp tục tìm phòng nghỉ. Dẫu vậy, điều khiến gia đình thống nhất ngay từ đầu là sẽ không thay đổi kế hoạch là phải dự được thánh lễ. "Cả đoàn thống nhất phải dự thánh lễ và chờ 500 người từ Ninh Bình đang trên đường vào dự thánh lễ", cô Lanh chia sẻ.

Trong những ngày cận lễ, nhu cầu lưu trú quanh khu vực Tắc Sậy tăng cao khi lượng người hành hương từ nhiều địa phương liên tục đổ về. Với nhiều người, chuyện chưa tìm được nơi nghỉ chỉ là khó khăn tạm thời trong hành trình mà họ đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước.

Không chỉ các tín hữu Công giáo, những ngày này Trung tâm hành hương Tắc Sậy còn đón nhiều người không theo đạo.

Chú Lưu Văn Dô (66 tuổi, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) cùng vợ là bà Lê Thị Hồng (65 tuổi) cho biết cả hai đều không theo đạo Công giáo. Dù vậy, nhiều năm nay, mỗi khi có dịp, hai vợ chồng vẫn ghé viếng cha Trương Bửu Diệp để cầu bình an cho gia đình.

Dù không theo đạo Công giáo nhưng chú Lưu Văn Dô nhiều năm nay, mỗi khi có dịp đều ghé viếng cha Trương Bửu Diệp ẢNH: G.B

Giữa dòng người hành hương đông đúc, sự hiện diện của những người không cùng tôn giáo cho thấy sức lan tỏa của địa điểm hành hương này không chỉ giới hạn trong cộng đồng giáo dân.

Những ngày trước lễ tuyên phong Chân phước, nhà thờ Tắc Sậy vì thế không chỉ là điểm đến của những đoàn xe từ nhiều tỉnh, thành mà còn là nơi gặp nhau của nhiều thế hệ trong một gia đình, của những người đi cùng đức tin và cả những người chỉ mang theo một lời nguyện bình an.

Những câu chuyện ấy đang góp phần tạo nên diện mạo rất riêng của cuộc hành hương trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp. Không chỉ là hành trình đến một địa điểm, đó còn là hành trình của những gia đình muốn cùng nhau hiện diện trong một thời khắc mà họ xem là đáng nhớ.