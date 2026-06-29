Cận cảnh quảng trường lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp trước ngày đón 70.000 người

Ngày 29.6, khu vực quanh nhà thờ Tắc Sậy (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) thay đổi rõ rệt. Trên Quốc lộ 1, dòng xe của khách hành hương liên tục đổ về. Khu mộ phần linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp luôn có rất đông người đến cầu nguyện, trong khi phía đối diện nhà thờ, quảng trường tổ chức lễ tuyên phong Chân phước đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Quảng trường tổ chức lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp, đối diện nhà thờ Tắc Sậy đã hoàn thiện khoảng 95%, sẵn sàng phục vụ đại lễ ngày 2.7

Theo Ban tổ chức, công trình đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng. Toàn bộ khu vực tổ chức lễ được xây dựng trên khu đất rộng hơn 5,1 ha thuộc nhà thờ Tắc Sậy, với mục tiêu phục vụ hàng chục nghìn giáo dân và khách hành hương trong đại lễ tuyên phong Chân phước diễn ra ngày 2.7.

Khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy được lắp đặt mái che, chỉnh trang không gian và hoàn thiện các hạng mục phục vụ giáo dân trước Thánh lễ ẢNH: G.B

Trung tâm của quảng trường là sân lễ rộng khoảng 8.000 m², có mái che và bố trí 10.000 chỗ ngồi. Lễ đài trung tâm rộng khoảng 220 m², nơi diễn ra các nghi thức chính của thánh lễ. Ban tổ chức cũng bố trí 250 điểm rước lễ nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo giáo dân tham dự.

Lễ đài trung tâm rộng khoảng 220 m² cùng khu vực sân lễ 10.000 chỗ ngồi đã cơ bản hoàn thiện, ẢNH: G.B

Quảng trường không chỉ được thiết kế cho phần nghi lễ mà còn hình thành một không gian phục vụ trọn vẹn cho đại lễ. Bao quanh sân lễ là khu nhà nghỉ trước lễ dành cho Đức Hồng y và các Đức Giám mục, khu ẩm thực sau lễ rộng 3.000 m², khu Chặng đàng Thánh giá rộng 4.000 m², khu Mầu nhiệm Mân côi rộng 4.500 m², khu tượng đài Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp rộng 3.000 m² cùng hệ thống cây xanh, tiểu cảnh.

Các công nhân hoàn thiện những chi tiết cuối cùng tại khu vực lễ đài trung tâm ẢNH: G.B

Theo linh mục Giuse Võ Văn Hoài, Giám đốc Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, Trưởng ban Cơ sở vật chất lễ tuyên phong Chân phước, công tác chuẩn bị được triển khai từ tháng 1.2024 với việc xây dựng các tuyến đường bê tông trong khuôn viên và lắp đặt hệ thống điện, nước trên các tuyến dẫn vào khu vực tổ chức lễ.

Từng chi tiết trang trí trong khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy được hoàn thiện ẢNH: G.B

Đến tháng 3.2025, nhóm điều hành lễ tuyên phong Chân phước gồm 4 thành viên được thành lập để trực tiếp điều phối công việc. Tháng 1.2026, ban tổ chức đại lễ tiếp tục thành lập 14 tiểu ban phụ trách các lĩnh vực chuyên môn.

Nhịp độ thi công được duy trì liên tục trong nhiều tháng. Trung bình mỗi ngày có hơn 60 người làm việc tại khu vực quảng trường; thời điểm cao điểm huy động trên 100 người để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện.

Lối vào khu vực tổ chức lễ ẢNH: G.B

Song song với hạ tầng, hệ thống phục vụ người tham dự cũng được đầu tư đồng bộ. Quảng trường được lắp đặt nhiều màn hình LED cùng hệ thống âm thanh để giáo dân và khách hành hương theo dõi các nghi thức. Riêng khu vực nhà thờ Tắc Sậy được bổ sung hệ thống loa, màn hình LED tại nhà thờ, các tầng hầm và 6 màn hình LED ngoài sân.

Từ khuôn viên đến các lối đi trong nhà thờ Tắc Sậy đều được dọn dẹp sạch sẽ ẢNH: G.B

Theo ban tổ chức, các tiểu ban đang phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Cà Mau và các cơ quan chức năng hoàn tất những phần việc cuối cùng. Riêng Tiểu ban Trật tự giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh triển khai phương án hướng dẫn, phân luồng phương tiện theo kế hoạch đã thông báo.

Cùng với công tác tổ chức, hoạt động hậu cần cũng được chuẩn bị với quy mô lớn. Giáo dân trong giáo phận đã vận động được 47.000 phần ăn sáng, 200.000 chai nước uống phục vụ người tham dự; chuẩn bị 1.850 áo lễ tặng các Đức Giám mục và linh mục, cùng 14.000 phần ăn dành cho khách mời trong khu vực sân lễ.

Tượng Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp nổi bật trong khuôn viên quảng trường mới ẢNH: G.B

Ngoài ra, ban tổ chức bố trí 6 điểm dừng chân trên các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức lễ, gồm 2 điểm trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp và 4 điểm trên quốc lộ 1 để hỗ trợ giáo dân và khách hành hương.

Đông đảo giáo dân và khách hành hương đến nhà thờ Tắc Sậy cầu nguyện trước mộ phần của cha Trương Bửu Diệp ẢNH: G.B

Trong khi công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút, nhà thờ Tắc Sậy vẫn duy trì các thánh lễ trước đại lễ tuyên phong Chân phước. Các họ đạo trong giáo phận cũng đang thực hiện Tuần cửu nhật cầu nguyện, hướng về sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 2.7.