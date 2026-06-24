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Đời sống Cộng đồng

Lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp: Không phát hành bất kỳ giấy ưu tiên nào

Gia Bách
Gia Bách

Ban tổ chức Thánh lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp khẳng định không phát hành bất kỳ loại giấy ưu tiên nào, đồng thời công bố các hướng dẫn dành cho người tham dự.

Ngày 24.6, ban tổ chức Thánh lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đưa ra thông cáo, trong đó lưu ý một số nội dung liên quan đến việc tham dự Thánh lễ.

Theo đó, ban tổ chức không phát hành hoặc cung cấp bất kỳ loại "logo xe ưu tiên", "phiếu tham dự Thánh lễ", "thiệp mời ưu tiên" hay các loại giấy tờ mang tính ưu tiên nào nhằm mục đích thương mại, mua bán hoặc đổi chác dưới bất kỳ hình thức nào.

Lễ phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp không phát hành bất kỳ giấy ưu tiên nào - Ảnh 1.

Ban tổ chức thông báo không phát hành phiếu, thiệp hay giấy ưu tiên tham dự thánh lễ phong Chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

ẢNH: G.B

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại thông cáo trong bối cảnh nhiều giáo dân và khách hành hương quan tâm đến việc tham dự sự kiện.

Với các đoàn hành hương đã đăng ký tham dự, ban tổ chức sẽ có hướng dẫn cụ thể về khu vực tham dự xung quanh sân lễ chính. Nơi đây được bố trí màn hình và hệ thống âm thanh phục vụ việc hiệp thông phụng vụ, tuy nhiên không có ghế ngồi.

Theo ban tổ chức, các thông tin về thời gian di chuyển, tuyến đường lưu thông, địa điểm tập trung cùng các hướng dẫn cần thiết khác sẽ tiếp tục được thông báo nhằm góp phần hạn chế ùn tắc giao thông, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra sự kiện.

Đối với giáo dân và khách hành hương chưa đăng ký trước, ban tổ chức đề nghị thường xuyên theo dõi các thông báo trên website chính thức của giáo phận Cần Thơ để cập nhật hướng dẫn liên quan đến giao thông, an ninh trật tự, khu vực tham dự Thánh lễ và các thông tin cần thiết khác.

Thánh lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp diễn ra tại nhà thờ Tắc Sậy, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau vào ngày 2.7.

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