Cà Mau lập 13 phường: Hồng Dân với khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Hồng Dân là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có vị trí quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa và kết nối giao thương phía bắc tỉnh Cà Mau. Việc xã Hồng Dân được nâng cấp trở thành phường không chỉ là bước chuyển về địa giới hành chính mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, khẳng định vai trò là trung tâm đô thị, động lực thúc đẩy tăng trưởng của vùng.

Mở rộng phạm vi quản lý đô thị

Ông Nguyễn Nhân Đức, Chủ tịch UBND xã Hồng Dân, cho biết xã Hồng Dân được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số 2 xã Lộc Ninh, Ninh Hòa và thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (cũ). Xã có diện tích tự nhiên hơn 124 km2, quy mô dân số 53.452 người, tổng diện tích đất tự nhiên hơn 12.493 ha; trong đó đất sản xuất nông nghiệp hơn 11.367 ha.

Xã Hồng Dân giữ vai trò là trung tâm hành chính, thương mại và dịch vụ khu vực phía bắc tỉnh Cà Mau; đồng thời là địa bàn có vị trí quan trọng trong kết nối giao thương, cung ứng hàng hóa và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương lân cận.

Toàn cảnh xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo ông Nguyễn Nhân Đức, việc thành lập phường Hồng Dân nhằm cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền phù hợp với quá trình đô thị hóa; phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị, mở rộng phạm vi quản lý đô thị và nâng cao chất lượng quản trị địa phương theo hướng văn minh, hiện đại.

Việc thành lập phường cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, dân cư, trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng kỹ thuật; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm thương mại xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Thời gian qua, tốc độ phát triển đô thị trên địa bàn Hồng Dân có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc và các công trình phục vụ dân sinh tiếp tục được đầu tư nâng cấp.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu giao lưu hàng hóa và đời sống của người dân.

Cùng với đó, quá trình tập trung dân cư, mở rộng các khu dân cư và phát triển các tuyến đường đô thị đã làm gia tăng yêu cầu về quản lý không gian kiến trúc, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường và tổ chức cung ứng dịch vụ công theo tiêu chuẩn đô thị.

Khu hành chính xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo ông Đức, việc thành lập phường Hồng Dân nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đối với khu vực có dân cư tập trung và hệ thống hạ tầng đô thị ngày càng mở rộng, tạo cơ sở để tổ chức phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh và phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh.

Mô hình chính quyền đô thị sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, tăng cường khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế đô thị, từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trụ sở UBND xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, việc thành lập phường Hồng Dân còn góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Việc xây dựng môi trường đô thị ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và phù hợp tiến trình đô thị hóa của tỉnh Cà Mau.

Hồng Dân được xác định là đô thị trung tâm khu vực phía bắc của tỉnh Cà Mau, giữ vai trò là đầu mối kết nối giữa các vùng sản xuất trọng điểm với các trung tâm đô thị, thương mại và dịch vụ của tỉnh.

Liên kết với các tỉnh trong khu vực

Hồng Dân có vị trí quan trọng trong tổ chức không gian phát triển kinh tế đô thị và tăng cường liên kết vùng của tỉnh; đặc biệt là trung tâm thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và hỗ trợ sản xuất cho khu vực phía bắc Cà Mau. Ngoài ra, còn là đầu mối thu gom, trung chuyển, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản của vùng.

Cánh đồng mẫu lớn thuộc xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Hồng Dân còn có vị trí địa lý thuận lợi khi nằm trên trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm tỉnh Cà Mau với các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống đường bộ ngày càng hoàn thiện, kết hợp mạng lưới sông ngòi dày đặc đã tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển dịch vụ, thương mại và thu hút đầu tư.

Khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Không chỉ là cửa ngõ giao lưu kinh tế khu vực phía bắc của tỉnh, Hồng Dân còn giữ vai trò trung tâm hành chính, thương mại, giáo dục và y tế của vùng. Những năm gần đây, diện mạo đô thị từng bước đổi thay với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ; nhiều tuyến đường được mở rộng, các khu dân cư mới hình thành, chợ, trường học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại phát triển ngày càng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đường quê xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau ngày càng xanh - sạch - đẹp ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Hồng Dân

Ông Nguyễn Nhân Đức, chia sẻ trong bối cảnh tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số, Hồng Dân có nhiều cơ hội trở thành đô thị kiểu mẫu gắn với nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế sinh thái. Các mô hình sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ, liên kết chuỗi giá trị sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và cải thiện đời sống người dân.

Không chỉ phát triển kinh tế, Hồng Dân còn mang trong mình bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Người dân nơi đây cần cù, sáng tạo, đoàn kết, luôn nỗ lực vượt khó để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chính truyền thống ấy là nền tảng tinh thần quý báu để địa phương vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Làng nghề đan lục bình truyền thống ở xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG