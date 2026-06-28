Cà Mau lập 13 phường: Gành Hào lợi thế cửa biển lớn

Xã Gành Hào (Cà Mau) được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Gành Hào và xã Long Điền Tây (huyện Đồng Hải, tỉnh Bạc Liêu cũ). Xã có diện tích tự nhiên hơn 89 km2, quy mô dân số hơn 31.000 người.

Gành Hào có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khá nhanh

Gành Hào có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển, là cửa ngõ giao thương đường thủy kết nối với các địa phương ven biển trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, xã là trung tâm tập kết, thu mua, chế biến và phân phối thủy sản lớn của khu vực phía đông tỉnh Cà Mau.

Toàn cảnh xã Gành Hào (Cà Mau) ẢNH: PHAN THANH PHONG

Ông Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Gành Hào, cho rằng việc thành lập phường Gành Hào phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị, mở rộng phạm vi quản lý đô thị và nâng cao chất lượng quản trị địa phương theo hướng văn minh, hiện đại.

Việc thành lập phường cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, dân cư, trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, tăng cường năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tàu đánh cá vào cửa biển Gành Hào ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trong những năm qua, Gành Hào có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khá nhanh; hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư, nâng cấp. Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải biển, chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển mạnh.

Với lợi thế cửa biển, địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển, logistics, thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển.

Quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng rõ nét, quy mô dân số đô thị và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu cần tổ chức mô hình chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm phát triển thực tế của địa phương.

Sông Gành Hào, thuộc xã Gành Hào ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Theo ông Dũng, việc thành lập phường Gành Hào nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý không gian đô thị ven biển, cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị động lực của tỉnh Cà Mau, tạo cơ sở pháp lý để tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị.

Việc tổ chức đơn vị hành chính theo mô hình phường cũng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biển; thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ hậu cần nghề cá, logistics, du lịch sinh thái rừng biển và công nghiệp chế biến thủy sản; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Hằng ngày có hàng trăm lượt tàu thuyền ra vào cửa biển Gành Hào ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Bên cạnh đó, Gành Hào là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh vùng ven biển phía đông tỉnh Cà Mau, gắn với nhiệm vụ quản lý tàu thuyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giữ gìn an ninh trật tự trên biển.

Việc thành lập phường sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, tăng cường năng lực quản lý khu vực cửa biển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực

Về vị trí, tiềm năng, ông Dũng cho rằng Gành Hào hiện lên như một bức tranh sinh động với những đoàn tàu đánh cá nối đuôi nhau ra vào cửa biển, những khu dân cư ngày càng khang trang cùng hệ thống cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ.

Nơi đây được xem là cửa ngõ giao thương quan trọng, kết nối vùng biển rộng lớn của Cà Mau với các địa phương ven biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc cửa biển Gành Hào ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Điểm nổi bật nhất tạo nên vị thế đặc biệt của Gành Hào chính là cửa biển Gành Hào - một trong những cửa biển lớn và nhộn nhịp bậc nhất Đồng bằng sông Cửu Long.

Hằng ngày, hàng trăm lượt phương tiện thủy, tàu khai thác hải sản công suất lớn từ Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và nhiều địa phương khác chọn nơi đây làm điểm neo đậu, tiếp nhiên liệu, cung ứng lương thực, thực phẩm và tiêu thụ sản phẩm sau mỗi chuyến vươn khơi.

Tàu đánh bắt hải sản cặp cảng cá Gành Hào ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Nhờ lợi thế tự nhiên hiếm có, cảng cá Gành Hào nhiều năm qua trở thành trung tâm giao thương thủy sản quan trọng. Những chuyến tàu đầy ắp cá, tôm, mực sau nhiều ngày bám biển liên tục cập bến, tạo nên khung cảnh mua bán nhộn nhịp từ sáng sớm đến tận đêm khuya.

Đây không chỉ là nơi tập kết nguồn hải sản phong phú mà còn là đầu mối cung ứng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thủy sản trong và ngoài tỉnh.

Cảng cá Gành Hào ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sự phát triển mạnh mẽ của nghề khai thác hải sản kéo theo hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá ngày càng hoàn thiện. Từ các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, cung cấp ngư lưới cụ, máy móc hàng hải đến các dịch vụ cung ứng đá lạnh, nhiên liệu, nước ngọt, thực phẩm, kho lạnh và vận tải thủy đều phát triển nhanh chóng. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương.

Hải sản được bán cho thương lái tại cảng cá Gành Hào ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Có thể nói, kinh tế biển đã và đang trở thành trụ cột phát triển của Gành Hào. Không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng từ biển, địa phương còn phát huy thế mạnh nuôi trồng thủy sản, chế biến hải sản và thương mại dịch vụ.

Những năm gần đây, diện mạo đô thị ngày càng đổi thay với hệ thống đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Cà Mau

Bên cạnh tiềm năng kinh tế biển, Gành Hào còn sở hữu những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân vùng ven biển. Trải qua nhiều thế hệ gắn bó với biển cả, người dân nơi đây đã hình thành nên những nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc miền biển Nam bộ.

Đó là tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, sự cần cù, kiên cường trước sóng gió và khát vọng vươn lên làm giàu từ biển.

Cảng cá Gành Hào ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trong bối cảnh tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, bền vững, phường Gành Hào được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá quan trọng của khu vực.

Với lợi thế cửa biển lớn, vị trí thuận lợi, nguồn lợi thủy sản phong phú cùng hệ thống cảng cá ngày càng được đầu tư hoàn thiện, địa phương có nhiều điều kiện để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển các ngành công nghiệp chế biến, logistics và thương mại dịch vụ biển.

Làng khô ven biển thuộc xã Gành Hào ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Đặc biệt, việc nâng cấp từ xã lên phường sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Gành Hào tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị, mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đây cũng là cơ hội để địa phương phát huy tốt hơn các nguồn lực, thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Với những lợi thế nổi trội về kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, thương mại và hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, Gành Hào hứa hẹn sẽ trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Cà Mau. Qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế biển trở thành động lực phát triển bền vững trong những năm tới.