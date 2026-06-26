Cà Mau lập 13 phường: Hòa Bình đô thị hạt nhân

Trung tâm hành chính, kinh tế, thương mại và dịch vụ phía bắc tỉnh Cà Mau

Xã Hòa Bình thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ A và xã Long Thạnh của huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (cũ). Xã có diện tích tự nhiên hơn 114 km2, quy mô dân số hơn 66.000 người, được xác định là trung tâm hành chính, kinh tế, thương mại và dịch vụ khu vực phía bắc tỉnh Cà Mau.

Toàn cảnh xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Hòa Bình đồng thời là đô thị hạt nhân, có vị trí quan trọng trên trục giao thông huyết mạch quốc lộ 1 kết nối liên vùng giữa tỉnh Cà Mau với các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là địa bàn có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến, logistics và các ngành kinh tế đô thị; giữ vai trò đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa và cung ứng dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía bắc tỉnh Cà Mau.

Khu du lịch sinh thái Vườn gỗ xưa, ấp Chùa Phật, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo ông Hồ Văn Linh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình, thời gian qua, xã Hòa Bình có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khá nhanh.

Đặc biệt, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dân cư đô thị phát triển mạnh.

Trung tâm hành chính xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Với lợi thế nằm trên tuyến quốc lộ 1 và tiếp giáp các khu vực phát triển năng động, địa phương có điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, thương mại, dịch vụ và phát triển đô thị theo hướng hiện đại.

Quá trình đô thị hóa trên địa bàn diễn ra ngày càng rõ nét. Trọng tâm là quy mô dân số đô thị, mật độ dân cư và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp không ngừng gia tăng, đòi hỏi yêu cầu tổ chức mô hình chính quyền đô thị phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương.

Tuổi trẻ xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau ra quân Tháng thanh niên năm 2026 ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Ông Linh cho rằng, việc thành lập phường Hòa Bình nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với thực tiễn phát triển của một địa bàn động lực, trọng điểm. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đơn vị hành chính theo mô hình phường sẽ góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đô thị hạt nhân, vệ tinh của tỉnh Cà Mau

Đánh giá về tiềm năng, lợi thế, ông Hồ Văn Linh cho rằng, Hòa Bình được xác định là đô thị hạt nhân của tiểu vùng phía đông bắc tỉnh Cà Mau. Đồng thời là đô thị vệ tinh quan trọng của đô thị Bạc Liêu, thuộc không gian phát triển mở rộng của đô thị trung tâm tỉnh Cà Mau và giữ vai trò là đầu mối kết nối giữa khu vực phía bắc của tỉnh với các trung tâm kinh tế, đô thị quan trọng trong vùng.

Đặc biệt, Hòa Bình có vị trí chiến lược trong mạng lưới liên kết vùng, do là đầu mối kết nối giữa đô thị Bạc Liêu với các xã Phước Long, Hồng Dân; kết nối khu vực ven Biển Đông thông qua hệ thống giao thông gồm quốc lộ 1, đường Vĩnh Mỹ - Phước Long - Ba Đình...

Chùa Hòa Bình, ấp Thị Trấn A1, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Về kinh tế, xã Hòa bình có hơn 10.378 ha đất nông nghiệp, trong đó có hơn 5.755 ha đất nuôi trồng thủy sản, hơn 3.746 ha đất chuyên trồng lúa... Khi thành lập phường Hòa Bình, việc chuyển đổi mô hình quản lý từ xã sang phường sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng đô thị, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến và tiểu thủ công nghiệp.

Về quản lý nhà nước, mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng kỹ thuật. Tăng cường tính chủ động, kịp thời trong xử lý các vấn đề phát sinh, đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị ngày càng cao.

Về xã hội và đời sống nhân dân thì chất lượng cung ứng dịch vụ công được nâng cao. Hệ thống hạ tầng xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Đồng thời, việc tổ chức lại các đơn vị dân cư theo mô hình tổ dân phố góp phần tăng cường quản lý cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh, hiện đại.

"Định hướng phường Hòa Bình đến năm 2030 phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, bền vững. Xây dựng phường Hòa Bình trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, thương mại và dịch vụ của khu vực. Với tiềm năng, vị trí thuận lợi, việc thành lập phường Hòa Bình sẽ góp phần xây dựng đô thị phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đô thị của tỉnh Cà Mau", ông Hồ Văn Linh thông tin.