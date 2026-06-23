Cà Mau lập 13 phường: Đầu mối thủy sản Cái Đôi Vàm chiến lược kinh tế biển

Việc HĐND tỉnh Cà Mau thông qua nghị quyết thành lập phường Cái Đôi Vàm không chỉ là sự thay đổi về tên gọi hay mô hình quản lý hành chính. Đằng sau quyết định này là câu chuyện về quá trình đô thị hóa đang diễn ra ngày càng rõ nét tại một trong những đầu mối giao thương thủy sản lớn của tỉnh Cà Mau, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển đổi mô hình quản lý tại các trung tâm kinh tế biển ở cực nam Tổ quốc.

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cái Đôi Vàm và xã Nguyễn Việt Khái theo Nghị quyết số 1655/NQ-UBTVQH15 ngày 16.6.2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Cái Đôi Vàm hiện có diện tích tự nhiên 131,06 km2, quy mô dân số 36.964 người.

Đô thị hóa từ động lực kinh tế biển

Trên bản đồ phát triển kinh tế biển của Cà Mau, Cái Đôi Vàm nằm ở vị trí kết nối giữa các đô thị ven biển với khu vực nội địa, đồng thời giữ vai trò đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa và cung ứng dịch vụ cho khu vực phía tây nam của tỉnh.

Trung tâm xã Cái Đôi Vàm, địa phương vừa được HĐND tỉnh Cà Mau thông qua nghị quyết thành lập phường trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng hiện hữu ẢNH: CTV

Lợi thế lớn nhất của địa phương không nằm ở quy mô dân số hay diện tích, mà ở vai trò trung tâm của chuỗi khai thác, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ thủy sản. Nhiều năm qua, chợ Cái Đôi Vàm là đầu mối thu mua, sơ chế thủy sản và cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá cho khu vực ven biển phía tây nam.

Không gian phát triển của xã Cái Đôi Vàm không còn bó hẹp trong phạm vi một xã thuần nông. Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải, chế biến thủy sản và tiểu thủ công nghiệp ngày càng mở rộng, tạo nên diện mạo kinh tế khác biệt so với nhiều địa bàn ven biển khác.

Kinh tế biển, khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá là những động lực chính thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại Cái Đôi Vàm ẢNH: G.B

Theo hồ sơ đề án, việc tiếp tục duy trì mô hình đơn vị hành chính nông thôn đối với địa bàn đã hình thành rõ nét các yếu tố phát triển đô thị có thể làm hạn chế hiệu quả quản lý quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, đất đai và cung ứng dịch vụ công.

Nói cách khác, sự phát triển của Cái Đôi Vàm đang đặt ra yêu cầu về một mô hình quản lý phù hợp hơn với đặc điểm của một đô thị cửa biển.

Những con số cho thấy sự chuyển dịch

Năm 2025, thủy sản tiếp tục giữ vai trò ngành kinh tế chủ lực của Cái Đôi Vàm. Toàn địa bàn có hơn 8.690 ha nuôi trồng thủy sản với 4.076 hộ nuôi. Trong đó, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh 258 ha với 180 hộ; diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 8.432 ha với 3.896 hộ. Tổng sản lượng thủy sản đạt 32.960 tấn, gồm 17.210 tấn khai thác và 15.750 tấn nuôi trồng.

Cái Đôi Vàm có hơn 8.690 ha nuôi trồng thủy sản và 78,8% lao động phi nông nghiệp, những yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình thành lập phường ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, địa phương hiện có 68 doanh nghiệp và 513 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 4,558 tỉ đồng, bằng 101,07% kế hoạch đề ra.

Theo số liệu được Thống kê tỉnh Cà Mau đưa ra, lao động phi nông nghiệp tại Cái Đôi Vàm chiếm tới 78,8%, tương đương 20.677 người trong tổng số 26.240 người trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ này phản ánh rõ quá trình chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải, chế biến và tiểu thủ công nghiệp.





Hạ tầng giao thông tại Cái Đôi Vàm tiếp tục được đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương ẢNH: CTV

Đây cũng là một trong những chỉ số quan trọng cho thấy đặc điểm kinh tế - xã hội của Cái Đôi Vàm đang tiệm cận mô hình đô thị hơn là một đơn vị hành chính nông thôn. Song song với sự thay đổi về cơ cấu kinh tế, hạ tầng tiếp tục được đầu tư theo hướng mở rộng không gian đô thị.

Mắt xích mới trong chuỗi đô thị ven biển

Theo ông Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư xã Cái Đôi Vàm, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, quy mô dân số, hoạt động thương mại - dịch vụ và nhu cầu đầu tư hạ tầng trên địa bàn tăng nhanh, đòi hỏi mô hình quản lý phù hợp hơn với đặc điểm phát triển của một đô thị cửa biển.

Hoạt động sản xuất tại làng khô Cái Đôi Vàm góp phần tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương ẢNH: G.B

Theo ông Đạo, việc chuyển đổi lên phường sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Việc trở thành phường không chỉ đánh dấu bước chuyển từ mô hình quản lý nông thôn sang đô thị đối với Cái Đôi Vàm mà còn bổ sung thêm một mắt xích trong định hướng phát triển chuỗi đô thị ven biển gắn với kinh tế biển của Cà Mau.

Khi kinh tế biển phát triển, thương mại và dịch vụ mở rộng, mô hình quản lý cấp xã dần không còn phù hợp với nhịp phát triển mới. Từ vùng cửa biển sôi động với những chuyến tàu ra vào mỗi ngày, Cái Đôi Vàm đang chuyển mình thành một đô thị ven biển, giữ vai trò kết nối các vùng sản xuất thủy sản và mở rộng dư địa phát triển cho kinh tế biển Cà Mau.