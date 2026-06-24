Cà Mau lập 13 phường: Vì sao Lương Thế Trân trở thành phường công nghiệp mới?

Nhiều năm trước, khi nhắc đến xã Lương Thế Trân, người dân thường nghĩ đến những vùng nuôi thủy sản nằm dọc quốc lộ 1 ở cửa ngõ phía nam tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông và Khu công nghiệp Hòa Trung, diện mạo kinh tế của địa phương này đã có nhiều thay đổi.

Dọc các tuyến đường kết nối khu công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng sôi động hơn. Các khu dân cư tập trung dần hình thành, trong khi tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ ngày càng tăng.

Tuyến đường kết nối cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại Lương Thế Trân. Đây được xem là một trong những lợi thế hạ tầng quan trọng của địa phương sau khi thành lập phường ẢNH: G.B

Trong bối cảnh đó, việc thành lập phường Lương Thế Trân được xem là bước đi phù hợp với quá trình chuyển dịch kinh tế và đô thị hóa đang diễn ra tại địa phương.

Theo đề án thành lập phường, đơn vị hành chính mới được hình thành trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng xã Lương Thế Trân, địa phương được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lương Thế Trân, Thạnh Phú, Phú Hưng (huyện Cái Nước cũ) và một phần xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời cũ).

Sau khi thành lập, phường Lương Thế Trân có diện tích tự nhiên 135,32 km² và quy mô dân số 63.883 người; trong đó, dân số khu vực đô thị đạt 33.937 người, chiếm 53,12% tổng dân số.

Khi công nghiệp và dịch vụ ngày càng rõ nét

Quá trình chuyển dịch kinh tế tại Lương Thế Trân đã diễn ra từ nhiều năm trước, trước khi địa phương được thành lập phường. Nằm trên quốc lộ 1, có khả năng kết nối thuận lợi với tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; đồng thời cũng là là địa bàn có tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đi qua, xã Lương Thế Trân đang sở hữu lợi thế kết nối hiếm có trong khu vực phía nam tỉnh.

Cùng với Khu công nghiệp Hòa Trung, giao thông kết nối được xem là một trong những nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển dịch sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ của địa phương.

Hiện diện tích nuôi trồng thủy sản của xã Lương Thế Trân hơn 9.061 ha, chiếm gần 67% diện tích tự nhiên ẢNH: CTV

Đặc biệt, sự hiện diện của Khu công nghiệp Hòa Trung đã tạo thêm động lực cho quá trình phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Theo đề án thành lập phường, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ hiện chiếm 72,5% cơ cấu kinh tế địa phương.

Cùng với đó, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 72,87%, cho thấy cơ cấu lao động đã có sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 81,4 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,38%, thấp hơn mặt bằng chung toàn tỉnh.

Khu dân cư trung tâm Lương Thế Trân nằm dọc quốc lộ 1, xen giữa các vùng nuôi thủy sản đặc trưng của địa phương ẢNH: G.B

Những con số này phản ánh quá trình chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ đã diễn ra từ trước khi địa phương chính thức trở thành phường.

Tuy vậy, thủy sản vẫn là ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Hiện diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hơn 9.061 ha, chiếm gần 67% diện tích tự nhiên. Năm 2025, sản lượng thủy sản đạt 13.810 tấn, vượt kế hoạch đề ra.

Sự kết hợp giữa vùng nguyên liệu thủy sản với công nghiệp chế biến, dịch vụ hậu cần và logistics được xem là một trong những lợi thế nổi bật của Lương Thế Trân trong giai đoạn hiện nay.

Tạo điều kiện cho giai đoạn phát triển mới

Theo ông Lê Quốc Duy, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân, việc thành lập phường tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

Ông Duy cho biết cùng với lợi thế về vị trí giao thông và sự hiện diện của Khu công nghiệp Hòa Trung, địa phương có thêm điều kiện để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ hậu cần thủy sản và logistics.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ hiện chiếm 72,5% cơ cấu kinh tế của Lương Thế Trân ẢNH: CTV

Theo lãnh đạo địa phương, mô hình quản lý mới cũng tạo thuận lợi hơn trong việc huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

Trong đề án thành lập phường, Lương Thế Trân được xác định là đô thị vệ tinh của trung tâm tỉnh Cà Mau, đồng thời là không gian phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics gắn với Khu công nghiệp Hòa Trung.

Theo định hướng trong đề án, việc thành lập phường nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đối với khu vực có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa ngày càng rõ nét, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.

Xã Lương Thế Trân vẫn duy trì thế mạnh sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trong quá trình phát triển đô thị, công nghiệp ẢNH: CTV

Đối với người dân, thay đổi dễ nhận thấy nhất trong thời gian tới không nằm ở tên gọi đơn vị hành chính, mà ở kỳ vọng về hạ tầng đồng bộ hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn và cơ hội việc làm rộng mở hơn khi các hoạt động công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển.

Việc chuyển sang mô hình phường đánh dấu một bước thay đổi trong quá trình phát triển của Lương Thế Trân, địa phương đang có sự chuyển dịch ngày càng rõ nét sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ, bên cạnh thế mạnh truyền thống về nuôi trồng thủy sản.