Ông Dương Hoài Nam làm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

Ngày 10.10, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này đã thành lập Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế (mới) trên cơ sở hợp nhất BQL các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu và BQL Khu kinh tế tỉnh Cà Mau trước đây, nhằm thống nhất đầu mối quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Hoài Nam, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (thứ 3 từ phải sang), trong lần cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau đi kiểm tra ở Khu kinh tế Năm Căn

ẢNH: G.B

Theo đó, BQL Khu kinh tế tỉnh Cà Mau là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, BQL Khu kinh tế tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. BQL có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch.

Để đảm bảo bộ máy đi vào hoạt động ổn định, trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau có quyết định về việc điều chuyển nguyên trạng nhân sự từ 2 BQL cũ về BQL Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (mới) kể từ ngày 6.10.

BQL Khu Kinh tế tỉnh Cà Mau (mới) do ông Dương Hoài Nam làm Trưởng ban. Các phó ban là ông Trần Lĩnh Trang và ông La Văn Viễn.