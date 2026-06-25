Cà Mau lập 13 phường: Cái Nước đang 'đổi vai'

Cái Nước hiện có diện tích tự nhiên 117,94 km2 và dân số hơn 54.600 người. Đơn vị hành chính này được hình thành từ toàn bộ diện tích, dân số của thị trấn Cái Nước, xã Trần Thới và một phần các xã Đông Hưng, Đông Thới, Tân Hưng Đông sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của xã đã vượt 70%, hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển mạnh quanh các đầu mối thủy sản. Những thay đổi này phần nào lý giải vì sao HĐND tỉnh Cà Mau vừa thông qua nghị quyết thành lập phường Cái Nước trên cơ sở nguyên trạng xã Cái Nước.

Vị trí kết nối giữa giao thông đường bộ và đường thủy góp phần tạo nên vai trò trung chuyển hàng hóa của Cái Nước ẢNH: CTV





Cái Nước từ đầu mối thủy sản đến trung tâm kết nối phía nam

Từ nhiều năm nay, Cái Nước giữ vai trò là đầu mối giao thương thủy sản của khu vực phía nam tỉnh Cà Mau. Lợi thế kết nối bằng cả đường bộ lẫn đường thủy giúp địa phương trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng giữa các vùng sản xuất với thị trường tiêu thụ và chế biến.

Nuôi trồng thủy sản là ngành kinh tế chủ lực của Cái Nước - nơi có hơn 71% diện tích tự nhiên được sử dụng cho sản xuất thủy sản ẢNH: CTB

Chính điều kiện tự nhiên đặc trưng với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt đã tạo nên bản sắc kinh tế riêng cho vùng đất này. Nhiều thế hệ cư dân sinh sống dựa vào nghề nuôi trồng thủy sản, đánh bắt, thương mại và dịch vụ gắn với sông nước.

Theo đề án thành lập phường, diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đạt hơn 8.407 ha, chiếm 71,28% diện tích tự nhiên. Đây vẫn là ngành kinh tế chủ lực, tạo việc làm và nguồn thu nhập cho phần lớn người dân.

Theo đề án, chợ Cái Nước và chợ Đầm Cùng hiện giữ vai trò là 2 đầu mối giao thương quan trọng, nơi tập trung hoạt động mua bán nông sản, thủy sản của khu vực. Không chỉ có lợi thế từ kinh tế thủy sản, vị trí địa lý cũng giúp Cái Nước ngày càng giữ vai trò kết nối trong không gian phát triển của tỉnh.

Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc cùng các vùng nuôi thủy sản tạo nên đặc trưng kinh tế của Cái Nước ẢNH: CTV

Địa phương nằm trên quốc lộ 1, tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm tỉnh với khu vực Năm Căn và Đất Mũi. Theo định hướng phát triển đô thị của tỉnh, Cái Nước được xác định là đô thị thành phần thuộc chuỗi đô thị trên trục động lực Bắc - Nam.

Ngoài ra, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đang được triển khai xây dựng sẽ đi qua địa bàn với chiều dài khoảng 3,79 km. Khi công trình hoàn thành, khả năng kết nối giữa khu vực phía nam tỉnh với trung tâm Cà Mau và các vùng kinh tế trọng điểm được kỳ vọng sẽ tiếp tục được mở rộng.

Nền tảng kinh tế cho bước chuyển thành phường

Những thay đổi về kinh tế kéo theo sự thay đổi trong cơ cấu dân cư và đời sống xã hội. Theo số liệu trong đề án, tổng số lao động phi nông nghiệp trên địa bàn đạt 11.552 người, chiếm 70,91% lao động đang làm việc. Mật độ dân số đạt khoảng 463 người/km2.

Những con số này cho thấy Cái Nước không còn mang dáng dấp của một vùng nông thôn thuần túy như nhiều năm trước. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng xã hội từng bước được hoàn thiện. Năm học 2025 - 2026, toàn địa bàn có 219 lớp với 5.844 học sinh. Hiện có 7 trong tổng số 11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Hệ thống trường học được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn ẢNH: CTV

Địa phương có 1 bệnh viện đa khoa, 2 phòng khám chữa bệnh và 1 trạm y tế đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,46%, hộ cận nghèo chiếm 0,85%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Theo đề án, sản lượng điện tiêu thụ bình quân hằng năm đạt khoảng 46,49 triệu kWh, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 81,95%.

Không chỉ thay đổi về kinh tế, Cái Nước cũng đang hình thành diện mạo của một trung tâm dân cư và dịch vụ ở khu vực phía nam tỉnh. Các hoạt động thương mại, giáo dục, y tế và dịch vụ công ngày càng tập trung hơn so với trước đây.

Bà Phan Kim Bía, Chủ tịch UBND xã Cái Nước, cho biết việc thành lập phường xuất phát từ thực tiễn phát triển của địa phương trong thời gian qua. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, hoạt động thương mại, dịch vụ và giao thương thủy sản trên địa bàn ngày càng mở rộng, kéo theo yêu cầu cao hơn về quản lý quy hoạch, hạ tầng và cung ứng dịch vụ công.

"Việc thành lập phường sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương trong giai đoạn tới", bà Bía nói.

Nghị quyết thành lập phường chỉ là bước xác nhận về mặt hành chính cho quá trình đô thị hóa đã diễn ra từ nhiều năm trước ở Cái Nước. Từ lợi thế giao thông thủy - bộ phát triển đồng bộ, hoạt động giao thương thủy sản nhộn nhịp đến sự gia tăng các ngành dịch vụ, địa phương này đang dần định hình vai trò trung tâm kinh tế - dịch vụ quan trọng ở phía nam Cà Mau.