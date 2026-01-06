Cà Mau đầu tư 480 tỉ đồng xây kè Gành Hào bảo vệ bờ sông dân sinh

Dự án kè bờ sông TT.Gành Hào được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2029, thuộc nhóm B, công trình cấp III, diện tích sử dụng đất khoảng 16,22 ha, trong đó hơn 10,25 ha là diện tích mặt nước.



Tổng mức đầu tư dự án 480 tỉ đồng, huy động từ ngân sách tỉnh, ngân sách T.Ư và các nguồn vốn hợp pháp khác trong các giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT Bạc Liêu, nay là Ban quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau.

Cà Mau đầu tư 480 tỉ đồng xây dựng dự án kè bờ sông TT.Gành Hào ẢNH: G.B.

Theo thiết kế, tuyến kè có tổng chiều dài 2.500 m, cao trình đỉnh kè + 3,50 m. Kết cấu kè dạng tường đứng kết hợp mái nghiêng, đỉnh kè là tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép, gia cố nền bằng cọc bê tông cốt thép kích thước 35 x 35 cm. Đây là giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo ổn định lâu dài cho khu vực bờ sông vốn chịu tác động mạnh của thủy triều và dòng chảy.



Cùng với tuyến kè chính, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ như hành lang đi bộ phía sau kè, đường quản lý vận hành, hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, trồng cây xanh và hoàn chỉnh hệ thống thoát nước. Những hạng mục này không chỉ phục vụ quản lý, khai thác công trình mà còn góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường ven sông.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mục tiêu của dự án kè bờ sông nêu trên nhằm chống sạt lở và ổn định bờ sông khu vực xã Long Điền Tây, H.Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cũ - nay là xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. Công trình được kỳ vọng sẽ bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và người dân, đồng thời tạo nền tảng cho việc chỉnh trang không gian ven sông theo hướng ổn định, hài hòa với điều kiện phát triển tự nhiên của vùng.