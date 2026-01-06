Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau đầu tư 480 tỉ đồng xây kè Gành Hào bảo vệ bờ sông dân sinh

Gia Bách
06/01/2026 17:28 GMT+7

Ngày 6.1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án kè bờ sông TT.Gành Hào, đoạn G6, có điểm đầu tại Rạch Cóc và điểm cuối tại ngã ba sông Gành Hào (xã Gành Hào).

Dự án kè bờ sông TT.Gành Hào được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2029, thuộc nhóm B, công trình cấp III, diện tích sử dụng đất khoảng 16,22 ha, trong đó hơn 10,25 ha là diện tích mặt nước.

Tổng mức đầu tư dự án 480 tỉ đồng, huy động từ ngân sách tỉnh, ngân sách T.Ư và các nguồn vốn hợp pháp khác trong các giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT Bạc Liêu, nay là Ban quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau.

- Ảnh 1.

Cà Mau đầu tư 480 tỉ đồng xây dựng dự án kè bờ sông TT.Gành Hào

ẢNH: G.B.

Theo thiết kế, tuyến kè có tổng chiều dài 2.500 m, cao trình đỉnh kè + 3,50 m. Kết cấu kè dạng tường đứng kết hợp mái nghiêng, đỉnh kè là tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép, gia cố nền bằng cọc bê tông cốt thép kích thước 35 x 35 cm. Đây là giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo ổn định lâu dài cho khu vực bờ sông vốn chịu tác động mạnh của thủy triều và dòng chảy.

Cùng với tuyến kè chính, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ như hành lang đi bộ phía sau kè, đường quản lý vận hành, hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, trồng cây xanh và hoàn chỉnh hệ thống thoát nước. Những hạng mục này không chỉ phục vụ quản lý, khai thác công trình mà còn góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường ven sông.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mục tiêu của dự án kè bờ sông nêu trên nhằm chống sạt lở và ổn định bờ sông khu vực xã Long Điền Tây, H.Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cũ - nay là xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. Công trình được kỳ vọng sẽ bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và người dân, đồng thời tạo nền tảng cho việc chỉnh trang không gian ven sông theo hướng ổn định, hài hòa với điều kiện phát triển tự nhiên của vùng.

Tin liên quan

Đê kè Gành Hào bị sạt lở nghiêm trọng

Ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bạc Liêu, cho biết sự cố sạt lở đê kè đoạn G1 (TT.Gành Hào, H.Đông Hải, Bạc Liêu) vào ngày 7.2 đến nay vẫn chưa khắc phục được.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau kè bờ sông sông Gành Hào Sạt lở
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
