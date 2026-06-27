Cà Mau thành lập 13 phường: Vì sao Phước Long là trung tâm trung chuyển?

Việc thành lập phường Phước Long, tỉnh Cà Mau, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu của xã Phước Long giàu truyền thống sẽ đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng là trung tâm trung chuyển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phước Long nằm ở vị trí chiến lược của tỉnh Cà Mau

Ông Phạm Thành Phước, Bí thư Đảng ủy xã Phước Long, cho biết với vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng kinh tế đa dạng cùng nền tảng văn hóa - xã hội đặc sắc, xã Phước Long đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm phát triển năng động của tỉnh Cà Mau.

Trung tâm hành chính xã Phước Long về đêm ẢNH: CTV

Xã Phước Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của đơn vị hành chính thị trấn Phước Long và xã Vĩnh Phú Đông, thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Sau sáp nhập, xã Phước Long có diện tích tự nhiên 98,12 km2, quy mô dân số 47.667 người, 20.621 lao động, tổng giá trị sản xuất đạt 8.401 tỉ đồng; diện tích đất nông nghiệp, gồm trồng lúa, nuôi trồng thủy sản hơn 8.913 ha; tổng sản lượng lương thực đạt, thủy sản đạt hơn 100.000 tấn/năm...

Theo ông Phước, Phước Long nằm ở vị trí chiến lược trên tuyến giao thông kết nối giữa các địa phương phía bắc Cà Mau với trung tâm tỉnh và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thương mại và dịch vụ.

Xã Phước Long đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm phát triển năng động của tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Xã Phước Long có vai trò là trung tâm trung chuyển của khu vực phía bắc quốc lộ 1, nằm trên trục Quản Lộ - Phụng Hiệp, giữ vị trí quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối giữa các địa phương nội vùng và các tuyến vận tải liên tỉnh. Đồng thời, là địa bàn phát triển mạnh về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thương mại và dịch vụ phục vụ sản xuất.

Với lợi thế nằm trên các tuyến giao thông quan trọng, địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển logistics, lưu thông hàng hóa và hình thành các hoạt động thương mại, dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực.

Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của xã Phước Long có sự chuyển biến tích cực, nhất là hoạt động thương mại, vận tải, dịch vụ phục vụ sản xuất. Đời sống người dân ngày càng phát triển. Hệ thống giao thông, chợ, cơ sở thương mại, dịch vụ và các công trình hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Các khu dân cư tập trung ngày càng mở rộng, mật độ dân số tăng, nhu cầu về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích đô thị ngày càng lớn, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển theo mô hình đô thị hiện đại.

Hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị

Ông Phạm Thành Phước khẳng định, việc thành lập phường Phước Long nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với xu thế phát triển của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý dân cư, phát triển kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về giao thông vận tải, thương mại và dịch vụ; tăng cường khả năng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề phi nông nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đơn vị hành chính theo mô hình phường sẽ tạo động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực phía bắc tỉnh Cà Mau. Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, cải thiện điều kiện sống, xây dựng diện mạo đô thị khang trang, văn minh và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Vùng sản xuất nông nghiệp của xã Phước Long ẢNH: TRẦN THANH PHONG





Thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng đô thị

Phước Long đã hội tụ đầy đủ các yếu tố đặc trưng của đô thị, thể hiện qua quy mô dân số lớn, mật độ dân cư cao, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và tỷ lệ đô thị hóa ở mức cao.

Trong cơ cấu kinh tế, chuyển dịch rõ theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển. Các yếu tố này cho thấy việc chuyển đổi sang mô hình phường không chỉ phù hợp mà còn là tất yếu khách quan của quá trình phát triển.

Ông Phạm Thành Phước, Bí thư Đảng ủy xã Phước Long (trái) tham quan làng nghề đan đác của xã ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Về kinh tế, việc chuyển đổi mô hình quản lý từ xã sang phường sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng đô thị, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Về quản lý nhà nước, mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng kỹ thuật.

Về xã hội và đời sống người dân thì chất lượng cung ứng dịch vụ công được nâng cao. Hệ thống hạ tầng xã hội từng bước được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Về quy hoạch và phát triển không gian đô thị, việc thành lập phường là cơ sở để rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch đô thị, phát triển không gian theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Niềm vui người trồng dưa hấu ở xã Phước Long ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Nguyễn Tấn Thức, Chủ tịch UBND xã Phước Long, lý giải việc thành lập phường Phước Long không chỉ là dấu mốc quan trọng về mặt hành chính mà còn tạo ra động lực mới để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương.

Với vị thế là một trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ của khu vực phía bắc tỉnh Cà Mau, cùng tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và người dân, phường Phước Long đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Cánh đồng trồng dưa hấu ở ở xã Phước Long ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Thức thông tin thêm, theo định hướng đến năm 2030, sẽ phát triển phường Phước Long theo hướng đô thị hiện đại, bền vững, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về kinh tế; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Xã Phước Long ngày càng xanh - sạch - đẹp ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Với những ưu thế về tiềm năng, vị thế trên phường Phước Long sẽ trở thành một đô thị năng động, văn minh, là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Qua đó, góp phần cùng toàn tỉnh hiện thực hóa mục tiêu xây dựng vùng đất cực nam Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, hiện đại và đáng sống.