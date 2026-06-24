Thời sự Ảnh phối cảnh 13 km đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai Lê Lâm - lelambtn@gmail.com 24/06/2026 06:16 GMT+7 Chia sẻ Con đường xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào sẽ được làm đường trên cao từ 9 - 12 m, quy mô 8 làn xe. Dự kiến vào ngày 30.6 tới đây, thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức lễ khởi công dự án đường từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào dài 13 km, con đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.Phối cảnh con đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng NaiẢNH: CHỦ ĐẦU TƯCon đường này thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM, kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai cũẢNH: CHỦ ĐẦU TƯTheo thiết kế, con đường đươc đầu tư xây dựng với 8 làn xe, cao từ 9 -`12 m, tùy theo địa hìnhẢNH: CHỦ ĐẦU TƯDự án sẽ xây dựng một đài quan sát cao 45 m, đặt tại khu đất giáp với đường vào Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, nhằm phục vụ quan sát phòng chống cháy rừng và quan sát tình hình động vật để ứng phó kịp thời các trường hợp sự cốẢNH: CHỦ ĐẦU TƯToàn bộ diện tích bị ảnh hưởng bởi tuyến đường là đất rừng đặc dụng, trong đó diện tích có rừng tự nhiên khoảng 10,421 ha, diện tích có rừng trồng khoảng 18,106 ha, diện tích chưa có rừng khoảng 25,96 ha (gồm diện tích rừng trồng chưa thành rừng, diện tích tái sinh và các loại đất khác)ẢNH: LÊ LÂMDo khu vực này là rừng đặc dụng, có nhiều loài thú sinh sống nên phương án làm đường trên cao được lựa chọn nhằm mục đích không làm chia cắt không gian sống của động vật rừngẢNH: LÊ LÂMToàn cảnh dự án đường kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai, từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCMẢNH: TƯ LIỆU Tin liên quan Xây dựng 13 km đường trên cao đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai Dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 (TP.HCM) để kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ có một phần đi xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, khu vực này sẽ được xây cầu cạn (đường trên cao) nhằm bảo vệ động vật rừng. Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề đường trên cao đường kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai cầu Mã Đà Vành đai 4 TP.HCM
Bình luận (0)