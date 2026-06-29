Cà Mau lập 13 phường: Vĩnh Lợi sẽ có cung đường di sản độc đáo

Từ một địa phương thuần nông, nổi tiếng với đặc sản lúa Tài Nguyên, xã Vĩnh Lợi đang từng bước chuyển mình trở thành trung tâm đô thị mới, mở ra không gian phát triển rộng lớn về thương mại, dịch vụ, công nghiệp khu vực phía bắc tỉnh Cà Mau.

Phối cảnh công viên 3 hạt lúa sẽ được xây dựng trong khuôn viên trung tâm hành chính xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Cụm đô thị động lực phía bắc tỉnh Cà Mau

Ông Ngô Trường Tại, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lợi, cho biết việc xã Vĩnh Lợi thành phường Vĩnh Lợi xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền phù hợp với thực tiễn phát triển đô thị.

Trong thời gian qua, Vĩnh Lợi có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khá nhanh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải, sản xuất công nghiệp nhỏ và tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh. Cùng với đó là hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị ngày càng rõ nét.

Khu hành chính xã Vĩnh Lợi ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Xã Vĩnh Lợi có diện tích tự nhiên hơn 61 km2, quy mô dân số hơn 29.000 người, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 71%, tỷ lệ dân số đô thị đạt 59%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 71,5% trong cơ cấu kinh tế địa phương. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025, đạt 81,84 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 0,40%.

Các chỉ tiêu trên cho thấy Vĩnh Lợi đầy đủ đặc trưng của một đô thị phát triển, đòi hỏi mô hình tổ chức quản lý hành chính phù hợp hơn so với đơn vị hành chính nông thôn hiện nay. Việc thành lập phường Vĩnh Lợi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị theo quy hoạch và định hướng của tỉnh Cà Mau.

Khu hành chính xã Vĩnh Lợi nằm cạnh tuyến quốc lộ 1 ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Vĩnh Lợi được xác định góp phần là cụm đô thị động lực khu vực phía bắc của tỉnh.

Khu trung tâm xã hiện nay (trước đây là trung tâm huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã được đầu tư tương đối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với quy mô hơn 87 ha. Nhiều công trình giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa và hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư đồng bộ.

Cổng vào trung tâm hành chính xã Vĩnh Lợi ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Vĩnh Lợi sẽ có cung đường di sản thu hút khoảng 1 triệu lượt khách/năm

Theo định hướng phát triển của tỉnh Cà Mau, xã Vĩnh Lợi được quy hoạch cụm công nghiệp Châu Hưng A với diện tích 50 ha, nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông nghiệp, thủy sản công nghệ cao, cơ khí, may mặc và các ngành nghề phụ trợ khác.

Ngoài ra, địa phương còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái thông qua các dự án, như: Công viên 3 hạt lúa xây dựng trong khuôn viên trung tâm hành chính xã; đề án cung đường di sản và các tuyến du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa sông nước Nam bộ cũng được xây dựng trên địa bàn xã Vĩnh Lợi.

Đề án cung đường di sản kỳ vọng thu hút khoảng 1 triệu lượt khách/năm, tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động và doanh thu khoảng 5.000 tỉ đồng/năm.

Ý tưởng về cung đường di sản, về vị trí và quy mô: Cung đường di sản được định hướng hình thành trên trục không gian liên kết các địa phương khu vực trung tâm xã Vĩnh Lợi và mở rộng kết nối với phường Bạc Liêu, dựa trên hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy hiện hữu, đặc biệt là các tuyến ven sông.

Tuyến này đi qua các địa bàn như xã Vĩnh Lợi - xã Châu Thới - xã Hưng Hội và kết nối các điểm văn hóa, lịch sử, tâm linh tiêu biểu trong khu vực đến phường Bạc Liêu, phường Hiệp Thành...

Các điểm kết nối chính bao gồm: Tháp cổ Vĩnh Hưng, các di tích lịch sử, đình, chùa, miếu dân gian, các địa danh gắn với sự kiện lịch sử (như khu căn cứ cách mạng, dấu tích trận đánh chống càn), cùng hệ thống cảnh quan sông nước, làng quê đặc trưng. Đồng thời, tuyến được mở rộng liên kết với các điểm du lịch của phường Bạc Liêu như Nhà hát 3 Nón Lá, Quảng trường Hùng Vương, Khu nhà Công tử Bạc Liêu, các thiết chế văn hóa - nghệ thuật và điểm du lịch tâm linh.

Quy mô đề án không chỉ là một tuyến tham quan mà là không gian văn hóa - du lịch tổng hợp, kết hợp cảnh quan, sinh thái, lịch sử và đời sống cộng đồng.

Về tổ chức thực hiện: UBND xã Vĩnh Lợi đã tiến hành khảo sát các tuyến đường ven sông, chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường và tuyên truyền vận động người dân tham gia giữ gìn môi trường sinh thái.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Kết nối các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng và địa danh lịch sử thành tuyến tham quan liên hoàn.

Trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa, tín ngưỡng như chùa, miếu, đình; xây dựng mới một số điểm nhấn như không gian trải nghiệm nông nghiệp lúa nước, khu trưng bày, khu cảnh quan sinh thái; phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch như nhà hàng, lưu trú, không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật, trải nghiệm dân gian.

Bên cạnh đó, đề án chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch thường niên nhằm tăng sức hút như giải marathon “Cung đường di sản”, đua ghe, đua xuồng ba lá, hội thi cấy lúa, biểu diễn đờn ca tài tử, lễ hội dân gian, hội chợ trên sông và các hoạt động trải nghiệm đời sống nông thôn. Các sản phẩm du lịch trải nghiệm được định hướng đa dạng như làm nông, chế biến ẩm thực...

Trung tâm hành chính xã Vĩnh Lợi ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi

Theo ông Ngô Trường Tại, xã Vĩnh Lợi có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi khi nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm tỉnh Cà Mau với nhiều địa phương trong khu vực, là cửa ngõ tiếp giáp với thành phố Cần Thơ. Đây là đầu mối giao thương giữa các vùng sản xuất nông nghiệp, vùng nuôi trồng thủy sản với hệ thống đô thị và các trung tâm kinh tế của tỉnh.

Lợi thế về giao thông đường bộ kết hợp cùng mạng lưới sông ngòi dày đặc giúp việc lưu thông hàng hóa, phát triển logistics và mở rộng các hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra thuận lợi. Chính vị trí ấy đã tạo nên sức hút ngày càng lớn đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân đến sinh sống, lập nghiệp.

Khu vực chuyên sản xuất lúa ở xã Vĩnh Lợi ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Không phải ngẫu nhiên Vĩnh Lợi được lựa chọn trở thành một trong những phường mới của tỉnh Cà Mau. Nhiều năm qua, địa phương luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thay đổi mạnh mẽ về diện mạo đô thị. Các tuyến đường giao thông được đầu tư mở rộng; hệ thống điện, nước sạch, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa được nâng cấp đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Cùng với đó, nhiều khu dân cư mới hình thành, các công trình thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, tạo nên sức sống mới cho địa phương. Đây là những điều kiện quan trọng để Vĩnh Lợi chuyển từ mô hình xã nông thôn sang phường đô thị với chất lượng hạ tầng ngày càng hiện đại.

Việc Vĩnh Lợi trở thành phường sẽ tạo thêm động lực để tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp.