Đà Nẵng siết trách nhiệm xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Ngày 19.5, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành công văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND thành phố liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công trước ngày 25.5.

Sở Tài chính cũng được giao trực tiếp tham mưu công tác quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hoàn thành việc xử lý, khai thác và đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2026.

Nhiều cơ sở ở phía nam thành phố Đà Nẵng dôi dư sau sáp nhập ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư để báo cáo trước ngày 20.5.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng làm trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc phục vụ mục đích công cộng..., các đơn vị liên quan phải hoàn thành bàn giao, tiếp nhận và đưa vào sử dụng trước ngày 20.5.

Thành phố yêu cầu ưu tiên sử dụng quỹ nhà, đất dôi dư cho các mục đích công cộng như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, công viên và thiết chế sinh hoạt cộng đồng. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng sẽ thực hiện xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trung tâm Quản lý và khai thác nhà được giao khẩn trương tham mưu ban hành bảng giá cho thuê nhà theo hướng "làm đến đâu ban hành đến đó", nhằm sớm đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác, tránh để kéo dài gây lãng phí tài sản công.

Trung tâm Quản lý và khai thác nhà phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng hoàn thành việc tiếp nhận, bàn giao các cơ sở nhà, đất trước ngày 20.5 để bảo đảm quản lý, khai thác hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh việc xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc để tài sản công xuống cấp, thất thoát, lãng phí.

Đặc biệt, công tác quản lý, khai thác và xử lý nhà, đất dôi dư sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2026.